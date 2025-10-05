У NASA можуть використати новий тип ядерного палива для космічних батарей

Живити батареї буде не плутоній, а ізотоп америцію, який дістають з відпрацьованого ядерного палива атомних станцій.

Компанія з США Zeno Power планує використовувати новий тип ядерних відходів для живлення космічних батарей. Вони хочуть використовувати для цього ізотоп америцій-241 (Am-241).

Про це пише Interesting Engineering.

Америцій-241 буде живити космічні ядерні батареї Zeno, також відомі як радіоізотопні енергетичні системи (РЕС). Наразі Zeno розробляє РЕС на америціївому паливі для NASA для живлення місяцеходів, посадкових модулів та інфраструктури на Місяці. Ці космічні ядерні батареї забезпечать живлення, необхідне для переживання місячної ночі та роботи в постійно затінених зонах.

Постачати ізотопи буде французька атомна компанія Orano, яка є оператором атомних станцій країни. Америцій-241 Orano планує отримувати зі своїх операцій з переробки відпрацьованого ядерного палива. Компанії вже підписали відповідну угоду.

Згідно з угодою, Zeno зробить багатомільйонні інвестиції, щоб отримати пріоритетний доступ до великих кількостей Am-241 з переробного заводу Orano в Ла-Аг, що у французькій Нормандії. Досі радіоізотопні енергетичні системи (РЕС) у космосі використовували плутоній-238 (Pu-238) як джерело палива. Тим не менш, обмежені світові запаси ізотопу та зростаючий попит на надійну космічну енергетику прискорили пошук додаткових життєздатних джерел палива. Америцій-241 розширює варіанти палива для довготривалої космічної ядерної енергетики. Zeno зараз розробляє для NASA реактор з поверненням палива на америції для живлення місяцеходів, посадкових модулів та інфраструктури на Місяці. "Поєднуючи америцій-241 для космічних місій зі стронцієм-90 для морського та наземного використання, ядерні батареї Zeno розблокують операції з використанням ядерного палива, від глибокого моря до глибокого космосу", - йдеться у заяві компанії Zeno.

Am-241 є привабливим джерелом палива для космічних ядерних батарей завдяки своєму тривалому періоду напіврозпаду, що становить понад 430 років. Він дозволяє енергетичним системам працювати десятиліттями. Він утворюється внаслідок розпаду інших ізотопів, що містяться у відпрацьованому ядерному паливі.