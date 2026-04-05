05 квітня 2026, 12:48
росія отримує вигоду від конфлікту з Іраном – The Sunday Times
Фото: Reuters
Впродовж останніх двох тижнів російські війська почали регулярно здійснювати масовані атаки вдень.
росія змінила тактику нанесення ударів по Україні, прагнучи виснажити системи протиповітряної оборони, включаючи американські комплекси Patriot, запаси яких скорочуються на тлі їх використання в інших регіонах.
 
Про це повідомили високопоставлені українські військові, пише The Sunday Times.
 
За їхніми словами, протягом останніх двох тижнів російські сили почали регулярно проводити масовані атаки в денний час. Деякі з них тривають до доби і передбачають застосування до тисячі безпілотників. Полковник Юрій Ігнат, начальник управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ, заявив, що недавні російські атаки були навмисною спробою витратити цінні засоби ППО, зокрема, ракети Pac-3, що використовуються в системах Patriot, вартість кожної з яких становить 4 мільйони доларів.
 
"Вони проводять атаки вдень, і вони стають дедалі тривалішими та виснажливішими", – сказав Ігнат. 
 
Додатковим фактором полковник назвав перерозподіл ресурсів США у зв'язку із загостренням ситуації навколо Ірану. Це вимагає залучення засобів протиповітряної оборони для захисту країн Перської затоки, що, у свою чергу, впливає на доступність озброєння та супроводжується зростанням цін на нафту, зміцнюючи російську економіку. Ігнат заявив, що поточні атаки мають цілеспрямований характер і орієнтовані на виснаження запасів засобів ППО, зокрема ракет PAC-3, що застосовуються в системах Patriot і коштують близько 4 мільйонів доларів за одиницю:
 
"З початку війни в Ірані ми спостерігаємо збільшення кількості атак і зміну траєкторій польоту цих дронів-приманок, щоб виснажити нашу систему ППО".
 
За словами Юрія Ігната, російська сторона також активно використовує безпілотники-імітатори, які зовні повторюють ударні дрони, але несуть менше бойове навантаження. Їх застосування спрямовано на додаткове навантаження систем ППО та витрату ресурсів на перехоплення. Схоже, стратегія працює.
 
"У нас закінчуються ракети Patriot", – сказав Ігнат.
 
Він показав на своєму телефоні відео пускової установки Patriot, у восьми стволах якої залишилося всього дві ракети:
 
"Ми пережили цю важку зиму завдяки ракетам "Патріот". Ми постійно просимо більше. Якщо ми залишимося без цих вкрай необхідних ракет, ми залишимося без усього, і росіяни знищать нашу найважливішу інфраструктуру".
 
Глобальні запаси ракет Patriot також скорочуються, оскільки вони активно використовуються іншими країнами для відбиття атак. На цьому тлі в Києві висловлюють занепокоєння можливим обмеженням поставок з боку США, навіть якщо вони фінансуються європейськими партнерами.
