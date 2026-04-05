Понад 13 тисяч російських хіматак проти Сил оборони зафіксували з початку повномасштабної війни

З початку повномасштабного вторгнення зафіксували понад 13 тисяч випадків застосування небезпечних хімічних речовин російськими окупантами проти Сил оборони України.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Там заявили, що російські війська системно застосовують небезпечні хімічні речовини подразнювальної дії поряд із традиційними засобами вогневого ураження. Лише у березні 2026 року зафіксували близько 400 таких випадків. Найбільша інтенсивність застосування була зафіксована у квітні 2025 року — 894 випадки за місяць.У Силах підтримки ЗСУ проаналізували, що у 2024 році пік застосування хімзброї припав на травень і червень (понад 700 та 600 випадків відповідно), у 2025 році — на травень і червень (понад 800 та 700). З урахуванням цієї тенденції прогнозують зараз збільшення кількості таких атак.

Тож військовослужбовцям нагадують, що не слід нехтувати засобами індивідуального захисту, передусім протигазами для захисту органів дихання. росіяни використовують газові гранати типу "К-51" та "РГ-Во", а також саморобні контейнери, споряджені речовинами CS (хлорбензиліден малонітрил) та CN (хлорацетофенон).

Головний спосіб застосування — скиди з безпілотників. Найчастіше такі засоби застосовуються по позиціях Сил оборони України з метою змусити особовий склад залишити укриття та отримати тактичну перевагу на напрямках зосередження основних зусиль, зазначили у Генштабі.

Відповідно до Конвенції про заборону хімічної зброї, використання таких речовин як засобу ведення війни є забороненим. Речовини CS і CN у мирний час можуть використовуватись правоохоронними органами виключно для контролю масових заворушень за суворих обмежень, однак їх застосування у бойових умовах є незаконним.

Попри те, що ці речовини не належать до бойових отруйних речовин смертельної дії, вони становлять небезпеку: викликають сильне подразнення очей і дихальних шляхів, сльозотечу, кашель, задуху, дезорієнтацію та тимчасову втрату боєздатності. У окремих випадках симптоматика може свідчити про застосування інших хімічних подразників або сумішей невстановленого складу.