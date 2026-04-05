Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

У МЗС України "категорично відкидають" будь-який зв'язок із вибухівкою біля "Турецького потоку" в Сербії

05 квітня 2026, 19:17
Фото: unian.ua
Київ не причетний до вибухівки, знайденої біля "Турецького потоку" в Сербії.
У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Київ не причетний до вибухівки, знайденої біля "Турецького потоку" в Сербії.
 
Про це написав речник МЗС України Георгій Тихий.
 
Він заявив про "спроби хибно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу “Турецький потік” у Сербії". Україна "категорично" відкидає це, адже не має до цього ніякого стосунку, каже Тихий.
 
"Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах масованого втручання москви в угорські вибори", — вважає він.
 
Нагадаємо, 5 квітня президент Сербії Александр Вучич заявив, що біля газової інфраструктури, що з'єднує його країну з Угорщиною, виявили вибухові пристрої. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, підірвати збиралися сербську ділянку "Турецького потоку"».
 
Після цього угорський прем’єр заявив, що скликав засідання надзвичайної ради оборони сьогодні вдень.
 
Угорський журналіст-розслідувач Сабольч Паньї повідомив, що ще до заяви про вибухівку журналісти отримали від своїх джерел інформації про операцію "під чужим прапором" у Сербії. За словами, Паньї, якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосить надзвичайний стан, це "суттєво вплине на виборчу кампанію, яку він зараз програє, і потенційно зірве організацію виборів 12 квітня".

 

МЗС Українивійна в Україні

Останні матеріали

Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Політика
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 09:36
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Політика
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 13:15
AWACS-страхіття або
Політика
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 11:14
Європі загрожує небачений енергетичний шок. Війна на Близькому Сході може запустити нову хвилю інфляції, дефіциту та промислового спаду – Politico
Бізнес & Фінанси
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 08:11
Захоплення медіа у США союзниками Трампа прискорюється. Наступною в черзі є Велика Британія – Керол Кадвалладр
Політика
Переклад iPress – 01 квітня 2026, 15:38
Ілюзія сухопутної війни в Ірані. Відсутність політичної мети та стратегічних цілей веде до поразки – Марк Гертлінг та Мік Раян
Політика
Переклад iPress – 01 квітня 2026, 12:30
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється