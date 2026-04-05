У МЗС України "категорично відкидають" будь-який зв'язок із вибухівкою біля "Турецького потоку" в Сербії

Київ не причетний до вибухівки, знайденої біля "Турецького потоку" в Сербії.

У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Київ не причетний до вибухівки, знайденої біля "Турецького потоку" в Сербії.

Про це написав речник МЗС України Георгій Тихий.

Він заявив про "спроби хибно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу “Турецький потік” у Сербії". Україна "категорично" відкидає це, адже не має до цього ніякого стосунку, каже Тихий.

"Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах масованого втручання москви в угорські вибори", — вважає він.