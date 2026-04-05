У МЗС України "категорично відкидають" будь-який зв'язок із вибухівкою біля "Турецького потоку" в Сербії
05 квітня 2026, 19:17
Київ не причетний до вибухівки, знайденої біля "Турецького потоку" в Сербії.
У Міністерстві закордонних справ України наголосили, що Київ не причетний до вибухівки, знайденої біля "Турецького потоку" в Сербії.
Про це написав речник МЗС України Георгій Тихий.
Він заявив про "спроби хибно пов’язати Україну з інцидентом із вибухівкою, знайденою поблизу трубопроводу “Турецький потік” у Сербії". Україна "категорично" відкидає це, адже не має до цього ніякого стосунку, каже Тихий.
"Найімовірніше, це російська операція під чужим прапором у межах масованого втручання москви в угорські вибори", — вважає він.
Нагадаємо, 5 квітня президент Сербії Александр Вучич заявив, що біля газової інфраструктури, що з'єднує його країну з Угорщиною, виявили вибухові пристрої. За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сіярто, підірвати збиралися сербську ділянку "Турецького потоку"».
Після цього угорський прем’єр заявив, що скликав засідання надзвичайної ради оборони сьогодні вдень.
Угорський журналіст-розслідувач Сабольч Паньї повідомив, що ще до заяви про вибухівку журналісти отримали від своїх джерел інформації про операцію "під чужим прапором" у Сербії. За словами, Паньї, якщо прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оголосить надзвичайний стан, це "суттєво вплине на виборчу кампанію, яку він зараз програє, і потенційно зірве організацію виборів 12 квітня".