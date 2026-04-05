Зеленський уперше прибув до Сирії

05 квітня 2026, 17:52
Зеленський уперше прибув до Сирії
Фото: SANA
За інформацією Reuters, перемовини між країнами були повʼязані з питаннями оборони в контексті регіональної війни.
Президент України Володимир Зеленський здійснив свій перший візит до Сирії, аби зустрітися зі своїм колегою Ахмедом аш-Шараа.
 
Про це повідомили Reuters два сирійські джерела. 
 
За словами співрозмовників, перемовини були повʼязані з питаннями оборони в контексті регіональної війни. 
 
Згодом глава держави підтвердив свій візит до Дамаску. 
 
"Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі - підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", - написав Зеленський. 
 
Також відомо, що нещодавно Володимир Зеленський відвідав країни Перської затоки. Як пише Atlantic Council, такий візит став майстеркласом дипломатії в умовах війни.
 
У своїй публікації видання наголосило, що завдяки своїй спритності президент забезпечив життєво важливу підтримку військовим зусиллям України та заклав основи для стратегічних партнерств з країнами Перської затоки, які потенційно можуть змінити хід гри.

 

Останні матеріали

