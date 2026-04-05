Зеленський уперше прибув до Сирії

Президент України Володимир Зеленський здійснив свій перший візит до Сирії, аби зустрітися зі своїм колегою Ахмедом аш-Шараа.

Про це повідомили Reuters два сирійські джерела.

За словами співрозмовників, перемовини були повʼязані з питаннями оборони в контексті регіональної війни.

Згодом глава держави підтвердив свій візит до Дамаску.

"Продовжуємо нашу активну українську дипломатію заради реальної безпеки та економічної взаємодії. Попереду важливі зустрічі - підготовлені кілька змістовних форматів. Кожен народ, кожен регіон заслуговують на мирне життя", - написав Зеленський.