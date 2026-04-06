кремль: переговори з США на паузі, але контакти тривають

06 квітня 2026, 19:46
Фото: Reuters
москва продовжує обмінюватися інформацією з Вашингтоном.

кремль заявив, що переговори щодо врегулювання війни в Україні у тристоронньому форматі наразі призупинені, але росія продовжує обмінюватися інформацією зі США.

Про це повідомив речник кремля Дмитрій Пєсков. 

"У американців багато інших справ, зрозуміло яких. Зараз у тристоронньому форматі важко зібратися", - зазначив Пєсков.

Водночас, за його словами, контакти з США тривають через існуючі канали обміну інформацією.

Журналісти запитали, чи може візит спецпосланця президента США Стіва Віткоффа та бізнесмена Джареда Кушнера до Києва пожвавити переговори. Пєсков відповів: «Нам достеменно невідомо, чи планується цей візит».

Крім того, раніше Буданов анонсував візит делегації США до Києва

 

