Ізраїль атакував найбільший нафтохімкомплекс Ірану

У Асалує пролунали вибухи на "Південному Парсі", що відключили електропостачання і водопостачання району.

Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив, що ізраїльські сили завдали удару по найбільшому нафтохімічному комплексу Ірану в Асалує, завдавши серйозного економічного удару Тегерану.

Про це інформує Reuters, посилаючь на агентства Fars.

У районі нафтохімічного комплексу "Південний Парс" пролунало кілька вибухів.

Tasnim уточнює, що під удар потрапили об’єкти, які забезпечують район електроенергією, водою та киснем, проте сама нафтохімічна компанія "Парс" серйозних пошкоджень не зазнала.

Після атаки електропостачання до всіх нафтохімічних об’єктів Асалує було відключене.

Це не перший удар Ізраїлю по енергетичній інфраструктурі Ірану: у березні були атаковані газове родовище "Південний Парс" та пов’язані з ним об’єкти, що стало одним із тригерів ударів Тегерана по енергетичних об’єктах на Близькому Сході.