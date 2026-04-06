Більшість поляків сумніваються у гарантіях безпеки США – опитування
Понад половина громадян Польщі не вважають США надійним гарантом безпеки країни.
Про це свідчать результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska.
Згідно з даними дослідження, лише 40,6% респондентів розглядають Сполучені Штати як стабільного партнера у сфері безпеки, причому лише 9,4% повністю впевнені у цьому.
Водночас 54,5% опитаних висловили недовіру до Вашингтона. Ще 4,9% не змогли визначитися з відповіддю.
Найбільш скептичними виявилися прихильники правлячої коаліції: 77% з них не вважають США надійним гарантом безпеки, тоді як лише 21% дотримуються протилежної думки.
Натомість серед виборців опозиції ситуація протилежна: 65% довіряють США у питаннях безпеки, а 35% - ні.
