Більшість поляків сумніваються у гарантіях безпеки США – опитування

Прихильники влади здебільшого не довіряють Вашингтону, тоді як виборці опозиції демонструють протилежну позицію.

Понад половина громадян Польщі не вважають США надійним гарантом безпеки країни.

Про це свідчать результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska.

Згідно з даними дослідження, лише 40,6% респондентів розглядають Сполучені Штати як стабільного партнера у сфері безпеки, причому лише 9,4% повністю впевнені у цьому.

Водночас 54,5% опитаних висловили недовіру до Вашингтона. Ще 4,9% не змогли визначитися з відповіддю.

Найбільш скептичними виявилися прихильники правлячої коаліції: 77% з них не вважають США надійним гарантом безпеки, тоді як лише 21% дотримуються протилежної думки.

Натомість серед виборців опозиції ситуація протилежна: 65% довіряють США у питаннях безпеки, а 35% - ні.

