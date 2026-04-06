Більшість поляків сумніваються у гарантіях безпеки США – опитування

06 квітня 2026, 20:51
Більшість поляків сумніваються у гарантіях безпеки США – опитування
Фото: viza.vn.ua
Прихильники влади здебільшого не довіряють Вашингтону, тоді як виборці опозиції демонструють протилежну позицію.

Понад половина громадян Польщі не вважають США надійним гарантом безпеки країни.

Про це свідчать результати опитування United Surveys для Wirtualna Polska.

Згідно з даними дослідження, лише 40,6% респондентів розглядають Сполучені Штати як стабільного партнера у сфері безпеки, причому лише 9,4% повністю впевнені у цьому.

Водночас 54,5% опитаних висловили недовіру до Вашингтона. Ще 4,9% не змогли визначитися з відповіддю.

Найбільш скептичними виявилися прихильники правлячої коаліції: 77% з них не вважають США надійним гарантом безпеки, тоді як лише 21% дотримуються протилежної думки.

Натомість серед виборців опозиції ситуація протилежна: 65% довіряють США у питаннях безпеки, а 35% - ні.

Минулого тижня ми писали, що США хочуть перекинути польські Patriot на Близький Схід.

 

Останні матеріали

Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 23:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Політика
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 09:36
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Політика
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 13:15
