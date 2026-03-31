США хочуть перекинути польські Patriot на Близький Схід

31 березня 2026, 13:14
США хочуть перекинути польські Patriot на Близький Схід
джерело slovoidilo
Однак польський міністр оборони запевнив, що оборона власного неба залишається пріоритетом.

Сполучені Штати неофіційно попросили Польщу розглянути можливість перекидання однієї з двох польських батарей систем ППО Patriot та частини ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE на Близький Схід. 

Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на джерела у військових колах. 

Польська армія має дві батареї Patriot із 16 пусковими установками, які досягли повної бойової готовності наприкінці 2025 року. 

Системи дозволяють знищувати ворожі ракети та літаки на відстані до 100 км. Більшість із замовлених ракет PAC-3 MSE вже перебувають у Польщі; наступні поставки понад 600 ракет очікуються у 2027 році.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х запевнив, що батареї Patriot залишаються на польській території для захисту неба країни та східного флангу НАТО.

"Нічого в цьому плані не змінилося, і ми не плануємо їх нікуди передислокувати! Наші союзники знають і розуміють, наскільки важливими є наші завдання тут. Безпека Польщі – наш абсолютний пріоритет", – зазначив він.

 
Останні матеріали

росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Технології
росія сподівалася, що зима поставить Україну на коліна. Проте армія дронів України зробила неймовірне – Макс Бут
Переклад iPress – 31 березня 2026, 16:04
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Політика
Війну з Іраном використали для наживи. Трампа треба розслідувати через торгівлю державними таємницями – Браян Бойтлер
Переклад iPress – 31 березня 2026, 12:32
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Війни на виснаження починаються з економіки. Україна створила найсерйознішу загрозу російському експорту нафти з початку війни – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 31 березня 2026, 08:08
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Політика
Поетапна трансформація. Як Віктор Орбан став найкращим другом путіна в ЄС – Politico
Переклад iPress – 30 березня 2026, 15:24
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Cуспільство
Повітряне патрулювання триває. Бомблять лікарні та цивільну інфраструктуру – Том Купер
Переклад iPress – 30 березня 2026, 11:56
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Cуспільство
Два тижні з початку російського весняного наступу. Українці відвоювали територію – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 30 березня 2026, 07:31
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Політика
Стратегічна повітряна міць мертва, хай живе стратегічна повітряна міць. Куди прямує стратегічна повітряна кампанія США? – Фабіян Гоффманн
Переклад iPress – 27 березня 2026, 11:31
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Політика
путін вимагає ефективних воєнних витрат. Що натомість – CEPA
Переклад iPress – 26 березня 2026, 20:16
Більше публікацій

