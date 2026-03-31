США хочуть перекинути польські Patriot на Близький Схід

Однак польський міністр оборони запевнив, що оборона власного неба залишається пріоритетом.

Сполучені Штати неофіційно попросили Польщу розглянути можливість перекидання однієї з двох польських батарей систем ППО Patriot та частини ракет-перехоплювачів PAC-3 MSE на Близький Схід.

Про це повідомляє Rzeczpospolita з посиланням на джерела у військових колах.

Польська армія має дві батареї Patriot із 16 пусковими установками, які досягли повної бойової готовності наприкінці 2025 року.

Системи дозволяють знищувати ворожі ракети та літаки на відстані до 100 км. Більшість із замовлених ракет PAC-3 MSE вже перебувають у Польщі; наступні поставки понад 600 ракет очікуються у 2027 році.

Міністр національної оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш у соцмережі Х запевнив, що батареї Patriot залишаються на польській території для захисту неба країни та східного флангу НАТО.

"Нічого в цьому плані не змінилося, і ми не плануємо їх нікуди передислокувати! Наші союзники знають і розуміють, наскільки важливими є наші завдання тут. Безпека Польщі – наш абсолютний пріоритет", – зазначив він.