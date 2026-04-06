Трамп пояснив лайку, погрожуючи Ірану

Він вжив різку лексику у дописі про Іран, аби "чіткіше донести позицію".

Президент США Дональд Трамп заявив, що використав різкі та нецензурні висловлювання у своєму дописі про Іран у соцмережі Truth Social, щоб "донести свою думку".

Про це він сказав під час великоднього заходу в Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів, пише CNN.

У неділю Трамп пригрозив Ірану ударами, написавши, що країну чекає "день електростанцій і мостів", а також закликав відкрити Ормузьку протоку, супроводивши це різкою лексикою.

Коментуючи свої слова, президент зазначив:

"Лише для того, щоб донести свою думку. Думаю, ви це вже чули раніше".

Зазначимо, вчора, 5 квітня, президент США виступив з черговою погрозою Ірану через блокування Ормузької протоки.