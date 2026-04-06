Трамп пояснив лайку, погрожуючи Ірану

06 квітня 2026, 20:34
Трамп пояснив лайку, погрожуючи Ірану
Фото: EPA/UPG
Він вжив різку лексику у дописі про Іран, аби "чіткіше донести позицію".

Президент США Дональд Трамп заявив, що використав різкі та нецензурні висловлювання у своєму дописі про Іран у соцмережі Truth Social, щоб "донести свою думку".

Про це він сказав під час великоднього заходу в Білому домі, відповідаючи на запитання журналістів, пише CNN.

У неділю Трамп пригрозив Ірану ударами, написавши, що країну чекає "день електростанцій і мостів", а також закликав відкрити Ормузьку протоку, супроводивши це різкою лексикою.

Коментуючи свої слова, президент зазначив: 

"Лише для того, щоб донести свою думку. Думаю, ви це вже чули раніше".

Зазначимо, вчора, 5 квітня, президент США виступив з черговою погрозою Ірану через блокування Ормузької протоки.

 

Останні матеріали

Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 23:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Політика
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 16:18
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Технології
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 13:34
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Політика
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Переклад iPress – 03 квітня 2026, 09:36
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Політика
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
Переклад iPress – 02 квітня 2026, 13:15
