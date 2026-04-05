Трамп пригрозив Ірану новими ударами

Президент США виступив з чеговою погрозою Ірану через блокування Ормузької протоки.

Президент США Дональд Трамп виступив із черговою різкою погрозою на адресу Ірану, закликаючи країну відкрити Ормузьку протоку для судноплавства.

Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social.

"Вівторок буде "Днем електростанцій" і "Днем мостів" – усе разом, в Ірані. Такого ще не було!!! Відкрийте кляту протоку, ви божевільні виродки, інакше житимете в пеклі – просто дивіться", – написав Дональд Трамп.

За день до того Трамп дав Ірану 48 годин на те, щоб відкрити Ормузьку протоку або укласти угоду з Білим домом, інакше "налетить справжнє пекло". У Тегерані різко відповіли на ультиматум. "Іран доправить вас і ваших солдатів просто в глибини пекла, де ви завжди були. Слава богу!" – заявив у соціальній мережі Х голова комісії з питань національної безпеки й зовнішньої політики іранського парламенту Ібрагім Азізі.

Командувач Генштабу іранської армії Хатам аль-Анбія в Тегерані Алі Абдоллахі Аліабаді попередив, що для США "відчиняться ворота пекла", якщо атаки на інфраструктуру Ірану триватимуть, написав CNN із посиланням на іранське інформаційне агентство Mehr.