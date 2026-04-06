ЗСУ уразили військовий літак і нафтовий термінал у Криму
Підрозділи Сил оборони України у ніч на 6 квітня завдали ударів по ключових об’єктах російських військ у Криму та Краснодарському краї.
За повідомленням Генштабу ЗСУ у Telegram-каналі, в районі окупованого селища Кача уражено протичовновий літак-амфібію Бе-12.
Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.
Крім того, під вогнем опинилася нафтоналивна інфраструктура нафтового терміналу "Шесхарис" у Новоросійську: зафіксовано влучання по цілі та масштабну пожежу.
Зазначається, що удари входять до заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора. Масштаби завданих збитків уточнюються.
Також сьогодні вночі ЗСУ вдарили по російському фрегату в Новоросійську та підпалили нафтовий термінал.