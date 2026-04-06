ЗСУ уразили військовий літак і нафтовий термінал у Криму

06 квітня 2026, 21:27
У нічних ударах українських військ у Криму та Краснодарському краї підтверджено ураження літака та критичної інфраструктури.

Підрозділи Сил оборони України у ніч на 6 квітня завдали ударів по ключових об’єктах російських військ у Криму та Краснодарському краї.

За повідомленням Генштабу ЗСУ у Telegram-каналі, в районі окупованого селища Кача уражено протичовновий літак-амфібію Бе-12. 

Ступінь пошкоджень наразі уточнюється.

Крім того, під вогнем опинилася нафтоналивна інфраструктура нафтового терміналу "Шесхарис" у Новоросійську: зафіксовано влучання по цілі та масштабну пожежу.

Зазначається, що удари входять до заходів зі зниження воєнно-економічного потенціалу російського агресора. Масштаби завданих збитків уточнюються.

Також сьогодні вночі ЗСУ вдарили по російському фрегату в Новоросійську та підпалили нафтовий термінал.

 

