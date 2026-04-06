ЗСУ вдарили по російському фрегату в Новоросійську та підпалили нафтовий термінал

Вночі 6 квітня Сили безпілотних систем ЗСУ завдали ударів по російському фрегату "Адмірал Григорович" у порту Новоросійськ та атакували бурову установку "Сиваш".

Про це повідомив командувач СБС ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді.

За його словами, операцію здійснили "птахи" 1-го окремого центру безпілотних систем, а спланувала та координувала її Служба безпеки України. Ступінь пошкоджень наразі встановлює розвідка.

"Губернатор регіону товариш Веня про палаючий вночі порт "Шесхаріс" коментував традиційно: "уламки безпілотників виявилися..." Влаштовує як визнання. Все інше — на загальнодоступних моніторингових каналах", — прокоментував операцію "Мадяр".

Фрегат "Адмірал Григорович" є першим військовим кораблем проекту "Буревісник" ВМФ росії та носієм крилатих ракет "Калібр" залпом вісім одиниць і зенітного ракетного комплексу "Штиль-1" на 24 ракети. За словами Бровді, під час удару фрегат намагався відбиватися власною системою протиповітряної оборони, але не впорався.

Бурову установку "Сиваш" атакували спільно 413-й окремий полк безпілотних систем "Рейд" та сили глибинного ураження ВМС.

Вранці у понеділок російські ресурси підтвердили, що вночі внаслідок атаки безпілотників загорівся термінал "Шесхаріс", найбільший нафтовий термінал росії на Чорному морі в районі порту Новоросійська. Термінал входить до структури "Транснєфті" і є кінцевою точкою її трубопроводів на півдні країни. Його потужність становить 3,5-4,5 млн тонн сирої нафти на рік, що забезпечує до 20% морського нафтового експорту росії. Термінал також здійснює відвантаження мазуту та дизельного палива.