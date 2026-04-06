росія створює бази для далекобійних дронів у білорусі – Forbes

Чотири нові бази під мінськом скорочують час на перехоплення ударних дронів і підсилюють загрозу для Києва.

росія планує використовувати територію білорусі для атак на Україну ударними безпілотниками.

Як зазначає Forbes, на білоруській території вже будуються щонайменше чотири бази для розміщення далекобійних ударних дронів.

Відстань від мінська до Києва становить близько 440 км, що значно скорочує час на виявлення та перехоплення повітряних цілей українською проти повітряною обороною.

Експерти попереджають, що крім додаткових ризиків для України, такі дії посилюють загрозу для європейських країн, якщо москва реалізує подальші плани.