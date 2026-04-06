США можуть програти війну дронів попри оборонний бюджет у $1,5 трлн – Forbes

Великі витрати не гарантують захисту від дешевих іранських Шахедів.

Адміністрація президента США Дональда Трампа запропонувала оборонний бюджет у розмірі 1,5 трильйона доларів, однак навіть такі витрати не гарантують ефективної протидії сучасним загрозам, зокрема іранським безпілотникам.

Про це йдеться у статті журналу Forbes.

Білий дім пояснює різке зростання бюджету необхідністю реагувати на війну з Іраном та інші глобальні виклики.

Водночас аналітики застерігають, що значна частина коштів спрямовується на дорогі та складні системи, ефективність яких у сучасних конфліктах викликає сумніви.

Ключовим елементом стратегії є проєкт протиракетного щита Golden Dome вартістю 185 млрд доларів, але експерти звертають увагу, що подібні ініціативи вже реалізовувалися раніше без очікуваного результату, а частина технологій досі не доведена до практичного застосування.

Паралельно США планують інвестувати десятки мільярдів у кораблебудування та авіацію, зокрема закупівлю винищувачів F-35 і розвиток так званого "Золотого флоту".

Втім, за оцінкою авторів, сучасні війни дедалі більше визначаються дешевими і масовими дронами. Іран уже продемонстрував ефективність такої тактики, запускаючи тисячі безпілотників і створюючи значне навантаження на системи ППО.

Аналітики також звертають увагу на дисбаланс вартості: знищення відносно дешевих дронів часто потребує значно дорожчих ракет-перехоплювачів. Це ставить під сумнів ефективність традиційних підходів до оборони.

Окремо відзначається досвід України, яка змогла швидко адаптуватися до нових умов війни, розвиваючи власні безпілотні технології та системи протидії.

На цьому тлі, підсумовує Forbes, США ризикують інвестувати у застарілі підходи, тоді як конкуренти роблять ставку на швидкість, масштаб і дешевизну рішень.