Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Цахал вразив понад 100 цілей у Лівані за 10 хвилин

08 квітня 2026, 19:46
Цахал вразив понад 100 цілей у Лівані за 10 хвилин
Фото: з вільного доступу
Ізраїльські війська провели найбільшу хвилю ударів по Хезболлі з початку війни.

Армія оборони Ізраїлю Цахал 8 квітня провела найбільшу з початку війни операцію по Лівану, вражаючі понад 100 цілей терористичного угруповання Хезболла всього за 10 хвилин.

Як повідомляє Sky News, удари були нанесені у столиці Бейрут та на півдні країни. 

Серед уражених об’єктів – штаб-квартира Хезболли та інша інфраструктура організації.

"Це найбільший удар по інфраструктурі "Хезболли" з початку операції "Рикаючий лев", – заявили у Цахал.

В армії додали, що операція ретельно планувалася протягом кількох тижнів.

Військові зазначили, що більшість цілей знаходилися у районах скупчення цивільного населення, але були вжиті заходи для мінімізації шкоди. 

Раніше Армія оборони Ізраїлю видала накази про евакуацію жителів Бейрута та Тіра.

 
ІзраїльвійнаЛіван

Останні матеріали

Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється