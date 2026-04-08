Цахал вразив понад 100 цілей у Лівані за 10 хвилин

Ізраїльські війська провели найбільшу хвилю ударів по Хезболлі з початку війни.

Армія оборони Ізраїлю Цахал 8 квітня провела найбільшу з початку війни операцію по Лівану, вражаючі понад 100 цілей терористичного угруповання Хезболла всього за 10 хвилин.

Як повідомляє Sky News, удари були нанесені у столиці Бейрут та на півдні країни.

Серед уражених об’єктів – штаб-квартира Хезболли та інша інфраструктура організації.

"Це найбільший удар по інфраструктурі "Хезболли" з початку операції "Рикаючий лев", – заявили у Цахал.

В армії додали, що операція ретельно планувалася протягом кількох тижнів.

Військові зазначили, що більшість цілей знаходилися у районах скупчення цивільного населення, але були вжиті заходи для мінімізації шкоди.

Раніше Армія оборони Ізраїлю видала накази про евакуацію жителів Бейрута та Тіра.