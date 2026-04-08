Іран ударив по нафтовій інфраструктурі саудитів в обхід протоки

Пошкоджено трубопровід Схід–Захід після оголошення перемир’я.

Іран завдав удару по стратегічному нафтопроводу Схід–Захід у Саудівській Аравії, який дозволяє транспортувати нафту в обхід Ормузької протоки.

Про це повідомляє газета Financial Times із посиланням на джерела.

За їхніми даними, було уражено одну з насосних станцій уздовж 1200-кілометрової магістралі, ймовірно за допомогою безпілотника.

Попри атаку, серйозних перебоїв у роботі трубопроводу не очікується, а система має резервні потужності.

Державна компанія Saudi Aramco, яка експлуатує об’єкт, інцидент не коментувала.

Водночас Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило про перехоплення дев’яти дронів у той же період, не уточнюючи, чи пов’язані вони з атакою на інфраструктуру.

Удар стався лише через кілька годин після оголошення двотижневого перемир’я між США та Іраном, однак бойові дії в регіоні не припиняються.

Кувейт заявив про інтенсивні атаки на нафтові об’єкти та електростанції, ОАЕ повідомили про перехоплення десятків ракет і дронів, а Катар і Бахрейн — про нові спроби ударів.

На цьому тлі судноплавство через Ормузьку протоку залишається обмеженим. Саудівський нафтопровід Схід–Захід, збудований у 1980-х роках, є ключовою альтернативою: він дозволяє транспортувати до 4,9 млн барелів нафти на добу до порту Янбу на Червоному морі.

