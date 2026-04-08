Іран ударив по нафтовій інфраструктурі саудитів в обхід протоки
Іран завдав удару по стратегічному нафтопроводу Схід–Захід у Саудівській Аравії, який дозволяє транспортувати нафту в обхід Ормузької протоки.
Про це повідомляє газета Financial Times із посиланням на джерела.
За їхніми даними, було уражено одну з насосних станцій уздовж 1200-кілометрової магістралі, ймовірно за допомогою безпілотника.
Попри атаку, серйозних перебоїв у роботі трубопроводу не очікується, а система має резервні потужності.
Державна компанія Saudi Aramco, яка експлуатує об’єкт, інцидент не коментувала.
Водночас Міністерство оборони Саудівської Аравії повідомило про перехоплення дев’яти дронів у той же період, не уточнюючи, чи пов’язані вони з атакою на інфраструктуру.
Удар стався лише через кілька годин після оголошення двотижневого перемир’я між США та Іраном, однак бойові дії в регіоні не припиняються.
Кувейт заявив про інтенсивні атаки на нафтові об’єкти та електростанції, ОАЕ повідомили про перехоплення десятків ракет і дронів, а Катар і Бахрейн — про нові спроби ударів.
На цьому тлі судноплавство через Ормузьку протоку залишається обмеженим. Саудівський нафтопровід Схід–Захід, збудований у 1980-х роках, є ключовою альтернативою: він дозволяє транспортувати до 4,9 млн барелів нафти на добу до порту Янбу на Червоному морі.
