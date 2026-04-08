Трамп делегував переговори з Іраном Віткоффу і Кушнеру

Переговори США та Ірану заплановані вже у цю п’ятницю у Пакистані.

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що спеціальний посланець Стів Віткофф та його зять Джаред Кушнер представлятимуть американську сторону на майбутніх переговорах з Іраном, які заплановані у Пакистані.

За словами Трампа, переговори віч-на-віч між представниками США та Ірану відбудуться "дуже скоро", цитує його слова New York Post.

Президент не виключив можливу участь віцепрезидента США Джей Ді Венса, зазначивши, що це питання залежить від безпекових обставин.

Віткофф, який уже раніше займався дипломатичними контактами з Тегераном, разом із Кушнером будуть координувати переговори, спрямовані на врегулювання напруженості у регіоні та контроль іранської ядерної програми.

Трамп наголосив, що ці переговори не змінюють позицію США щодо ядерної зброї Ірану: країна "ніколи не повинна мати ядерного арсеналу".

Також президент додав, що переговори мають на меті забезпечити стабільність судноплавства у Ормузькій протоці та зменшити загрозу ракетних атак на союзників США на Близькому Сході.

Раніше Трамп заявляв про повну та остаточну перемогу у врегулюванні конфлікту з Іраном, але деталі майбутніх перемовин залишалися невідомими. Тепер відомо, що Віткофф і Кушнер будуть ключовими учасниками, що дозволить безпосередньо узгоджувати домовленості щодо безпеки, санкцій та контролю над озброєннями.

За словами експертів, призначення Кушнера до переговорного процесу підкреслює прагнення адміністрації США забезпечити швидке та результативне врегулювання конфлікту, залучаючи особисто довірених радників президента.

Очікується, що після завершення зустрічі у Пакистані США оприлюднять попередні домовленості та план спільних дій з Тегераном, зокрема щодо посилення моніторингу ядерних об’єктів і обмеження виробництва ракетного озброєння.

Крім того, раніше вдень міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що можливе перемир’я з Іраном не означає жодних поступок щодо його озброєнь.