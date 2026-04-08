Пентагон про Іран: Тегеран не отримає ядерну зброю

Перемир’я не змінює вимоги до повної відмови від ядерної зброї.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що можливе перемир’я з Іраном не означає жодних поступок щодо його озброєнь.

Про це Гегсет оголосив на брифінгу в Пентагоні.

Основна умова угоди це повна відмова Тегерана від ядерної зброї, цитує мінсітра

"Іран ніколи, ні за яких обставин не повинен отримати ядерний арсенал", – підкреслив Гегсет.

Він додав, що будь-які ядерні матеріали, які країна не повинна мати, будуть вилучені.

Також за словами міністра, всі іранські ядерні об’єкти перебувають під цілодобовим контролем із повітря.

Гегсет нагадав, що президент США Дональд Трамп від самого початку чітко заявив:

"Іранської ядерної зброї не буде. Крапка".

Крім того, США контролюватимуть, щоб Іран більше не мав змоги виробляти ракети, пускові установки та безпілотники, зазначив Гегсет.

За його словами, відповідні заводи "зрівняні із землею".

Крім того, раніше Трамп оголосив про співпрацю з Іраном, проте США контролюватимуть іранську ядерну програму та обговорюють санкції.