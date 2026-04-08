Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Пентагон про Іран: Тегеран не отримає ядерну зброю

08 квітня 2026, 18:51
Фото: з вільного доступу
Перемир’я не змінює вимоги до повної відмови від ядерної зброї.

Міністр оборони США Піт Гегсет заявив, що можливе перемир’я з Іраном не означає жодних поступок щодо його озброєнь. 

Про це Гегсет оголосив на брифінгу в Пентагоні.

Основна умова угоди це повна відмова Тегерана від ядерної зброї, цитує мінсітра 

"Іран ніколи, ні за яких обставин не повинен отримати ядерний арсенал", – підкреслив Гегсет. 

Він додав, що будь-які ядерні матеріали, які країна не повинна мати, будуть вилучені.

Також за словами міністра, всі іранські ядерні об’єкти перебувають під цілодобовим контролем із повітря. 

Гегсет нагадав, що президент США Дональд Трамп від самого початку чітко заявив: 

"Іранської ядерної зброї не буде. Крапка".

Крім того, США контролюватимуть, щоб Іран більше не мав змоги виробляти ракети, пускові установки та безпілотники, зазначив Гегсет. 

За його словами, відповідні заводи "зрівняні із землею".

Крім того, раніше Трамп оголосив про співпрацю з Іраном, проте США контролюватимуть іранську ядерну програму та обговорюють санкції

 
ІранСШАядерна зброя

Останні матеріали

Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється