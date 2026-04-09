Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

США вимагають від Європи військової участі в Ормузькій протоці

09 квітня 2026, 20:42
США вимагають від Європи військової участі в Ормузькій протоці
Фото: atn.ua
Цей сигнал європейцям, кажуть дипломати, фактично рівносильний ультиматуму.

Уряд США посилює тиск на європейських союзників, вимагаючи конкретних військових зобов’язань щодо підтримки безпеки в стратегічно важливій Ормузькій протоці на тлі тривалого конфлікту між Вашингтоном та Іраном.

За даними Der Spiegel, президент Дональд Трамп наполягав на тому, щоб європейські столиці протягом найближчих днів узгодили розгортання військових кораблів або інших сил для забезпечення безпеки в протоці — політичних декларацій "як після початку війни" вже недостатньо. Цей сигнал європейцям, кажуть дипломати, фактично рівносильний ультиматуму.

Трамп, за словами чиновників, очікує від союзників не лише моральної підтримки, а й реальних бойових чи логістичних можливостей для операцій біля Ормузької протоки. Його позиція посилилась після того, як деякі європейські уряди утримались від участі в бойових операціях у регіоні, що викликало невдоволення в Білому домі.

За даними американських ЗМІ, Трамп також складає список європейських країн, які не підтримали його політику щодо Ірану, і розглядає можливість виведення американських військ з країн, що "опираються". Іспанія потрапила до цього списку після того, як уряд обмежив права прольотів США над своєю територією, тоді як Німеччина, попри відкриті американські бази, критикується за твердження німецьких лідерів, що "це не наша війна".

Німеччина заявила про готовність обговорювати участь у спробах стабілізувати ситуацію в Ормузькій протоці, але виключає розгортання сил без надійного мандату ООН, довготривалого припинення вогню або перемир’я, досягнутого в результаті переговорів.

Тим часом Іран заявляє, що не має наміру повністю блокувати судноплавство. Заступник міністра закордонних справ Саїд Хатібзаде повідомив, що цивільні судна з усіх країн, включно зі США, можуть проходити через Ормузьку протоку "як завжди". Водночас він підкреслив, що для цього необхідно отримувати погодження від Тегерана.

За його словами, така координація пов’язана з ризиками мінування в акваторії протоки. Дипломат наголосив, що кожне судно має досягти "необхідних домовленостей" з іранською владою для безпечного проходу.

Європейські лідери закликають до переговорів і дипломатичного врегулювання, наголошуючи на важливості дипломатії та довготривалого миру, водночас експерти відзначають, що відмова надати значну військову допомогу може поглибити внутрішню напругу в НАТО.

СШАІранЄвросоюзОрмузька протока

Останні матеріали

російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється