Північна Корея випробувала новітню зброю на тлі війни в Ірані

Північна Корея цього тижня провела серію випробувань нових видів озброєння, серед яких електромагнітна зброя і зенітна ракета.

Про це пише агентство Bloomberg, вказуючи, що випробування відбуваються в той момент, коли увага всього світу сфокусована на війні в Ірані. Згідно з повідомленням державного агентства КНДР KCNA, північнокорейський диктатор Кім Чен Ин заявив, що електромагнітна зброя і бомба з вуглецевого волокна — це спеціальні засоби стратегічного характеру, які можна комбінувати та застосовувати з різною військовою метою.

Цей тип зброї зазвичай використовує електромагнітну енергію, а не вибухівку, для руйнування або пошкодження цілей, особливо електронної інфраструктури, зазначає Bloomberg. Пхеньян також повідомив про перевірку "бойової надійності мобільної зенітної ракетної системи малої дальності".

Крім того, стверджується, що були проведені додаткові випробування, щоб оцінити бойове застосування і потужність касетних боєголовок тактичної балістичної ракети. Випробування відбуваються в період, коли США відволікаються на Іран, а Пхеньян продовжує поглиблювати зв'язки з москвою і зміцнювати наявні зв'язки з Пекіном, зазначає Bloomberg. Агентство також нагадує, що Північна Корея стала ключовим союзником росії в її війні проти України, направивши на допомогу російській армії солдатів, а також контейнери зі зброєю і боєприпасами.

Нещодавно Пхеньян поставив собі за мету модернізувати свої можливості в галузі звичайного озброєння, і цей крок, судячи з усього, дасть змогу винести уроки, які можуть допомогти росії, констатує Bloomberg.