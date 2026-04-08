Трамп оголосив про співпрацю з Іраном

США контролюватимуть іранську ядерну програму та обговорюють санкції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати збираються "тісно співпрацювати" з новою владою Ірану, натомість Тегеран не здійснюватиме збагачення урану.

Про це він повідомив у власній соцмережі Truth Social.

Трамп назвав зміну режиму в Ірані "дуже продуктивною" і пообіцяв, що американські Космічні війська контролюватимуть іранську ядерну програму за допомогою супутникового нагляду.

Він також додав, що після нападів на Іран "все залишилось недоторканим".

"Ми ведемо переговори з Іраном щодо послаблення тарифів і санкцій. Багато з 15 пунктів плану щодо припинення війни вже узгоджено", - зазначив Трамп.

Крім того, президент США оголосив, що всі країни, які постачають зброю Ірану, будуть обкладені митом у 50% на всі товари, що продаються до США.

"Жодних винятків чи пільг не буде!", - додав він.

Зазначимо, що в ніч на середу США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я.