Трамп оголосив про співпрацю з Іраном

08 квітня 2026, 17:03
Трамп оголосив про співпрацю з Іраном
Фото: Great again
США контролюватимуть іранську ядерну програму та обговорюють санкції.

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати збираються "тісно співпрацювати" з новою владою Ірану, натомість Тегеран не здійснюватиме збагачення урану. 

Про це він повідомив у власній соцмережі Truth Social.

Трамп назвав зміну режиму в Ірані "дуже продуктивною" і пообіцяв, що американські Космічні війська контролюватимуть іранську ядерну програму за допомогою супутникового нагляду. 

Він також додав, що після нападів на Іран "все залишилось недоторканим".

"Ми ведемо переговори з Іраном щодо послаблення тарифів і санкцій. Багато з 15 пунктів плану щодо припинення війни вже узгоджено", - зазначив Трамп.

Крім того, президент США оголосив, що всі країни, які постачають зброю Ірану, будуть обкладені митом у 50% на всі товари, що продаються до США. 

"Жодних винятків чи пільг не буде!", - додав він.

Зазначимо, що в ніч на середу США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я.

 
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
