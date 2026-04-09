Трамп закликав Нетаньягу послабити удари по Лівану та розпочати переговори

09 квітня 2026, 21:36
Біньямін Нетаньягу. Фото: radiosvoboda.org
Попри дипломатичні сигнали, ізраїльська армія продовжує завдавати ударів по території Лівану.

Президент США Дональд Трамп закликав прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу послабити удари по Лівану та перейти до переговорів на тлі різкого загострення ситуації на Близькому Сході.

Про це повідомляє CNN з посиланням на поінформовані джерела. За їхніми словами, під час телефонної розмови 8 квітня Трамп наполягав, щоб Ізраїль зменшив інтенсивність атак і розпочав діалог з офіційною владою Лівану щодо роззброєння проіранського угруповання "Хезболла".

Попри дипломатичні сигнали, ізраїльська армія продовжує завдавати ударів по території Лівану, зокрема по південних передмістях Бейрута, попереджаючи місцевих жителів про небезпеку. За останніми даними, внаслідок наймасштабніших бомбардувань за час конфлікту загинули понад 250 людей.

На цьому тлі Нетаньягу 9 квітня заявив про готовність змінити підхід і оголосив про намір розпочати прямі переговори з Ліваном. За його словами, уряд вже отримав доручення якнайшвидше запустити цей процес.

"Переговори будуть зосереджені на роззброєнні "Хезболли" та встановленні мирних відносин між Ізраїлем та Ліваном", — наголосив він.

Зі свого боку президент Лівану Джозеф Аун заявив, що країна вже веде дипломатичні консультації, які позитивно оцінюють міжнародні партнери. Ліванська сторона наполягає на тимчасовому припиненні вогню як передумові для ширших переговорів.

Очікується, що США відіграватимуть ключову роль посередника та гаранта можливих домовленостей, хоча дата і місце переговорів поки що не визначені.

