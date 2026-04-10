Зеленський ввів санкції проти діячів культури, пов’язаних з участю рф у Венеційській бієнале

Серед тих, проти кого застосовано обмеження – донька підсанкційного заступника гендиректора "Ростеху" Анастасія Карнєєва.

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти п’ятьох культурних діячів рф, які виправдовують агресію та поширюють російську пропаганду на міжнародних заходах.

Про це стало відомо з указу №305/2026 , опублікованому на сайті глави держави.

Як повідомляє пресслужба президента, усі підсанкційні особи пов’язані з участю рф в 61-й Венеційській бієнале.

Зокрема, санкції було застосовано проти Анастасії Карнєєвої – доньки підсанкційного замгендиректора "Ростеху", яка з 2021 року призначена комісаром російського павільйону Венеційської бієнале та представлятиме там росію цього року.

Також санкції були застосовані проти спецпредставника президента рф з питань міжнародного культурного співробітництва Михайла Швидкого, скрипачки Валерії Олєйнік, яка після 2014 року неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим для підтримки агресії, співака Іллі Татакова, що брав участь у створенні пропагандистського фільму на тимчасово окупованих територіях Донеччини та вокаліста Артема Ніколаєва, який у 2025 році долучався до пропагандистських заходів у Криму.

"Участь росії у Венеційській бієнале – це не про культуру, а про використання міжнародних майданчиків для легітимізації агресії та поширення пропаганди. Або ти проти режиму рф і маєш доступ до культурного простору вільного світу, або обслуговуєш пропаганду, отримуєш санкції й береш участь у фестивалі "огурца", – сказав радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

Україна передасть партнерам усію необхідну інформацію для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях.