Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Зеленський ввів санкції проти діячів культури, пов’язаних з участю рф у Венеційській бієнале

10 квітня 2026, 11:49
фото: Володимир Зеленський / Telegram
Серед тих, проти кого застосовано обмеження – донька підсанкційного заступника гендиректора "Ростеху" Анастасія Карнєєва.
Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти п’ятьох культурних діячів рф, які виправдовують агресію та поширюють російську пропаганду на міжнародних заходах.
 
Про це стало відомо з указу №305/2026,  опублікованому на сайті глави держави.
 
Як повідомляє пресслужба президента, усі підсанкційні особи пов’язані з участю рф в 61-й Венеційській бієнале.
 
Зокрема, санкції було застосовано проти Анастасії Карнєєвої – доньки підсанкційного замгендиректора "Ростеху", яка з 2021 року призначена комісаром російського павільйону Венеційської бієнале та представлятиме там росію цього року.
 
Також санкції були застосовані проти спецпредставника президента рф з питань міжнародного культурного співробітництва Михайла Швидкого, скрипачки Валерії Олєйнік, яка після 2014 року неодноразово відвідувала тимчасово окупований Крим для підтримки агресії, співака Іллі Татакова, що брав участь у створенні пропагандистського фільму на тимчасово окупованих територіях Донеччини та вокаліста Артема Ніколаєва, який у 2025 році долучався до пропагандистських заходів у Криму.
 
"Участь росії у Венеційській бієнале – це не про культуру, а про використання міжнародних майданчиків для легітимізації агресії та поширення пропаганди. Або ти проти режиму рф і маєш доступ до культурного простору вільного світу, або обслуговуєш пропаганду, отримуєш санкції й береш участь у фестивалі "огурца", – сказав радник – уповноважений президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.
 
Україна передасть партнерам усію необхідну інформацію для синхронізації санкцій у їхніх юрисдикціях. 
санкціі проти росіївійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Технології
Танки та дрони. У Китаю є бойовий план, щоб перемогти армію США – Майкл Пек
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 14:23
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Політика
Майбутнє Угорщини визначатимуть селяни. Але чи піде Орбан, якщо програє – CEPA
Переклад iPress – 10 квітня 2026, 11:46
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Cуспільство
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 2 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:25
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Політика
Війна США з Іраном – це про Україну. Знекровлення Америки, розкол НАТО і збереження режиму в Тегерані працюють на росію – Деніел Кочіс
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 12:05
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Політика
В обіймах удава. Угорщина і росія погодили 12-пунктний план поглиблення зв'язків – Politico
Переклад iPress – 09 квітня 2026, 11:11
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється