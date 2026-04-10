Меланія Трамп спростувала зв’язки з Епштейном

Меланія назвала твердження про її знайомство з Дональдом Трампом через Епштейна "підлим наклепом" та "безпідставною брехнею".

Перша леді США Меланія Трамп 9 квітня зібрала журналістів у Білому домі, щоб заперечити будь-які її зв’язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. У медіа цю заяву називають "несподіваною".

Про це стало відомо з сайту Білого дому.

Свій виступ перша леді почала із заклику припинити "брехню, яка пов’язує мене з ганебним Джеффрі Епштейном".

Меланія Трамп наголосила, що ніколи не була подругою чи жертвою Епштейна, а її ім’я не згадується в судових документах, показаннях чи протоколах допиту ФБР. Вона також додала, що Епштейн не знайомив її з Трампом.