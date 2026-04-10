Меланія Трамп спростувала зв’язки з Епштейном
10 квітня 2026, 09:09
Фото: АР
Меланія назвала твердження про її знайомство з Дональдом Трампом через Епштейна "підлим наклепом" та "безпідставною брехнею".
Перша леді США Меланія Трамп 9 квітня зібрала журналістів у Білому домі, щоб заперечити будь-які її зв’язки з сексуальним злочинцем Джеффрі Епштейном. У медіа цю заяву називають "несподіваною".
Про це стало відомо з сайту Білого дому.
Свій виступ перша леді почала із заклику припинити "брехню, яка пов’язує мене з ганебним Джеффрі Епштейном".
Меланія Трамп наголосила, що ніколи не була подругою чи жертвою Епштейна, а її ім’я не згадується в судових документах, показаннях чи протоколах допиту ФБР. Вона також додала, що Епштейн не знайомив її з Трампом.
"Уже багато років у соціальних мережах поширюються численні фейкові зображення та заяви про Епштейна та мене. Будьте обережні у своїх судженнях. Ці зображення та історії є повністю неправдивими", — зауважила перша леді.
Разом із тим, вона закликала Конгрес США провести відкриті слухання за участі жінок, які постраждали від Епштейна.
"Кожна жінка повинна мати можливість розповісти свою історію публічно, якщо вона цього бажає, а її свідчення мають бути назавжди занесені до протоколу Конгресу", — заявила Трамп.
Washington Post зазначає, що наразі незрозуміло, що саме спонукало першу леді до цієї заяви. Її офіс теж не попереджав журналістів, що Меланія Трамп зробить заяву щодо Епштейна. Дональд Трамп раніше сам закликав громадськість та медіа залишити в минулому масове обговорення справи Епштейна, однак ця заява першої леді, ймовірно, поверне увагу до справи. Її виступ тривав близько п’яти хвилин, після чого вона пішла, не відповідаючи на запитання журналістів. У подробиці того, хто саме її звинувачує у зв’язках з Епштейном, перша леді не вдавалась, але згадала, що кілька людей та організацій були змушені перепрошувати за свої "брехні про мене".
Останній такий випадок, пише WP, був ще у жовтні 2025 року. Тоді видавництво HarperCollins UK просило вибачення у Меланії Трамп та вилучило зі своєї книги уривки, які натякали на те, що Епштейн відіграв роль у знайомстві її з Дональдом Трампом.