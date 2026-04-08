Норвегія досі не передала Україні обіцяні F-16: в чому причина

08 квітня 2026, 20:11
Норвегія досі не передала Україні обіцяні F-16: в чому причина
Defensie.nl
Жоден із 6-ти винищувачів, обіцяних Києву у 2023 році, не прибув, бо літаки на ремонті.

У серпні 2023 року прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре оголосив про передачу Україні шести винищувачів F-16. 

До сьогодні жоден із обіцяних літаків не прибув на українську територію, пише норвезька національна телерадіокомпанія NRK.

За даними джерел, два з шести літаків раніше використовувались для навчання українських пілотів у Данії, але наразі перебувають на ремонті в Бельгії вже понад рік. 

Чотири інші літаки, що не могли літати на момент відправки, були доставлені частинами в ящиках у квітні 2025 року та також стоять у майстерні компанії Sabena у Бельгії.

Видання зазначає, що основна причина затримки це обмежені потужності для обслуговування та підготовки літаків F-16 у Sabena. На відновлення чотирьох літаків, кожен з яких потребує близько 100 деталей, може піти до року.

Міністр оборони Норвегії Туре О. Сандвік підтвердив, що літаки досі перебувають у майстерні та підготовка відбувається за пріоритетами, визначеними Україною разом із іншими країнами-донорками.

"Саме Україна визначає пріоритети у Sabena, включно з підготовкою нових літаків і обслуговуванням тих, що вже використовуються", - наголосив міністр.

Навесні того року Норвегія обіцяла завершити постачання F-16 Україні впродовж року.

 

