Тегеран знову перекрив Ормуз: що сталося

В Ірані пригрозили зірвати перемир’я через удари Ізраїлю по Лівану.

Іран попередив про можливу відмову від перемир’я зі США тіа знову зупинив рух танкерів через Ормузьку протоку на тлі нових ударів Ізраїлю по Лівану.

Про це йдеться в статті The Telegraph.

За даними агентства Tasnim, Тегеран вважає, що угода про припинення вогню має поширюватися на всі фронти, включаючи Ліван.

В Ірані заявляють, що ізраїльські удари по позиціях Хезболли суперечать домовленостям.

Джерела зазначають, що іранські військові вже визначають потенційні цілі для відповіді на останню хвилю атак. На державному телебаченні також пролунали заяви про намір «покарати» Ізраїль за порушення перемир’я.

Паралельно Іран призупинив проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку - ключовий маршрут світових поставок нафти. Це фактично суперечить умовам нещодавньої угоди зі США про відновлення судноплавства.

За повідомленнями державних ЗМІ, рішення ухвалили у відповідь на наймасштабніші удари Ізраїлю по Лівану з початку війни.

Ще за кілька годин до цього США та Іран домовилися про відкриття протоки в межах двотижневого перемир’я.

Нагадаємо, сьогодні Цахал вразив понад 100 цілей у Лівані за 10 хвилин.