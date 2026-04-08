Тегеран знову перекрив Ормуз: що сталося

08 квітня 2026, 21:22
Тегеран знову перекрив Ормуз: що сталося
Фото: DW
В Ірані пригрозили зірвати перемир’я через удари Ізраїлю по Лівану.

Іран попередив про можливу відмову від перемир’я зі США тіа знову зупинив рух танкерів через Ормузьку протоку на тлі нових ударів Ізраїлю по Лівану.

Про це йдеться в статті The Telegraph

За даними агентства Tasnim, Тегеран вважає, що угода про припинення вогню має поширюватися на всі фронти, включаючи Ліван. 

В Ірані заявляють, що ізраїльські удари по позиціях Хезболли суперечать домовленостям.

Джерела зазначають, що іранські військові вже визначають потенційні цілі для відповіді на останню хвилю атак. На державному телебаченні також пролунали заяви про намір «покарати» Ізраїль за порушення перемир’я.

Паралельно Іран призупинив проходження нафтових танкерів через Ормузьку протоку - ключовий маршрут світових поставок нафти. Це фактично суперечить умовам нещодавньої угоди зі США про відновлення судноплавства.

За повідомленнями державних ЗМІ, рішення ухвалили у відповідь на наймасштабніші удари Ізраїлю по Лівану з початку війни.

Ще за кілька годин до цього США та Іран домовилися про відкриття протоки в межах двотижневого перемир’я.

Нагадаємо, сьогодні Цахал вразив понад 100 цілей у Лівані за 10 хвилин

 
ІранОрмузька протока

Останні матеріали

Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Політика
Світ завмер після ультиматуму Трампа Ірану. Після погрози знищити цивілізацію почалась пошукова операція шляху до відступу – Wall Street Journal
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 13:30
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Більше публікацій

