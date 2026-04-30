Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у російському Орську

Сили оборони України впродовж 29-30 квітня атакували низку російських об’єктів, зокрема й нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" в Орську Оренбурзької області рф.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Унаслідок атаки на НПЗ на території підприємства спалахнула пожежа. У Генштабі зазначили, що завод залучений у забезпеченні російської армії та випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас тощо.

Окрім того, українським військовим вдалось уразити російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області рф. Напередодні командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) українські дрони уразили гелікоптери за понад 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення.Також Сили оборони уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Олександрівки Запорізької області, пункт управління артилерійської бригади противника в окупованому Лисичанську, склад боєприпасів у районі окупованої Кременівки та місце базування катерів рф в акваторії Чорного моря.