Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у російському Орську

30 квітня 2026, 20:53
Генштаб підтвердив атаку на нафтопереробний завод у російському Орську
Унаслідок атаки на НПЗ на території підприємства спалахнула пожежа.
Сили оборони України впродовж 29-30 квітня атакували низку російських об’єктів, зокрема й нафтопереробний завод "Орскнефтеоргсинтез" в Орську Оренбурзької області рф.
 
Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.
 
Унаслідок атаки на НПЗ на території підприємства спалахнула пожежа. У Генштабі зазначили, що завод залучений у забезпеченні російської армії та випускає понад 30 видів нафтопродуктів – бензини, дизельне пальне, авіаційний гас тощо.
 
Окрім того, українським військовим вдалось уразити російські гелікоптери Мі-28 та Мі-17 у Воронезькій області рф. Напередодні командувач Сил безпілотних систем Роберт Бровді (Мадяр) українські дрони уразили гелікоптери за понад 150 кілометрів від лінії бойового зіткнення.Також Сили оборони уразили зенітний ракетний комплекс "Тор-М2" у районі Олександрівки Запорізької області, пункт управління артилерійської бригади противника в окупованому Лисичанську, склад боєприпасів у районі окупованої Кременівки та місце базування катерів рф в акваторії Чорного моря.
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Три версії однієї війни. Чому наратив Трампа про Іран дедалі менше збігається з реальністю
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
роскомнагляд став новою мішенню народного гніву в росії. Цензори путіна під ударом через блокування інтернет – Андрєй Солдатов та Іріна Бороган
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Storm-1516 перетворила російську дезінформацію на конвеєр. Її головні мішені – Україна, вибори і довіра до Заходу – Bloomberg
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
ОАЕ виходять з ОПЕК і б'ють по єдності картелю. Нафтовий альянс втрачає одного з ключових гравців посеред близькосхідної кризи – Wall Street Journal
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
російський тіньовий флот знову возить крадене українське зерно до Сирії. Контрабанду відновили попри зміну влади в Дамаску – Türkiye Today
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Африканська модель кремля дає збій. Атаки бойовиків у Малі оголюють межі впливу путіна на континенті – The Guardian
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Час для іншого НАТО. Має швидко постати альянс нового типу – Іво Даалдер
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
