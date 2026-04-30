30 квітня 2026, 10:49
США хочуть створити коаліцію для Ормузької протоки – WSJ
Планують захистити судноплавство.

Адміністрація президента США Дональда Трампа закликає країни приєднатися до нової коаліції, яка має забезпечити свободу судноплавства через Ормузьку протоку.

Про це йдеться у матеріалі газети The Wall Street Journal.

Ініціатива під назвою Maritime Freedom Construct викладена у внутрішній телеграмі Держдепартаменту, розісланій американським посольствам. У документі дипломатам доручено переконувати партнерів приєднатися до проєкту.

Передбачається, що коаліція під керівництвом США координуватиме обмін розвідданими, дипломатичні зусилля та санкційну політику для захисту судноплавства.

У Вашингтоні заявляють, що мета ініціативи – відновити стабільний рух комерційних суден через протоку на тлі загроз іранських дій, зокрема встановлення мін і атак на танкери.

Документ також наголошує на необхідності спільних дій для захисту світової економіки та посилення тиску на Іран.

Згідно з планом, коаліція буде спільним проєктом Держдепу та Центрального командування США: перший відповідатиме за дипломатію, другий – за оперативну морську координацію.

У США зазначають, що ініціатива доповнюватиме вже існуючі міжнародні морські місії безпеки, зокрема під керівництвом Великої Британії та Франції.

 

