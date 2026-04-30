рф через Китай отримує 90% технологій, але ЄС не посилює санкції – Bloomberg

30 квітня 2026, 20:35
Цей показник зріс порівняно з минулорічним приблизно на 80%.
Попри санкції, росія продовжує отримувати ключові технології через Китай, а ЄС зволікає з посиленням тиску, побоюючись наслідків.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Цей показник зріс порівняно з минулорічним приблизно на 80%, що свідчить про посилення залежності росії від Пекіна. Завдяки цим поставкам рф змогла наростити виробництво ракет і безпілотників. Європейський Союз намагається обмежити такі канали постачання, запроваджуючи санкції проти компаній, зокрема в Китаї та Гонконзі, які, за даними Брюсселя, допомагають обходити обмеження.
 
Втім, за даними Bloomberg, ці заходи поки не дали очікуваного ефекту. Китай продовжує постачати росії важливі ресурси, включно з геопросторовими даними, супутниковими знімками та безпілотниками.
 
Попри це, більшість країн ЄС не готові до жорсткіших санкцій проти Китаю, побоюючись економічної відповіді з боку Пекіна

 

У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 14:25
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 12:21
Переклад iPress – 30 квітня 2026, 08:10
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 16:09
Переклад iPress – 29 квітня 2026, 12:41
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 23:41
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 15:51
Переклад iPress – 28 квітня 2026, 11:54
За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється