рф через Китай отримує 90% технологій, але ЄС не посилює санкції – Bloomberg

Попри санкції, росія продовжує отримувати ключові технології через Китай, а ЄС зволікає з посиленням тиску, побоюючись наслідків.

Цей показник зріс порівняно з минулорічним приблизно на 80%, що свідчить про посилення залежності росії від Пекіна. Завдяки цим поставкам рф змогла наростити виробництво ракет і безпілотників. Європейський Союз намагається обмежити такі канали постачання, запроваджуючи санкції проти компаній, зокрема в Китаї та Гонконзі, які, за даними Брюсселя, допомагають обходити обмеження.

Втім, за даними Bloomberg, ці заходи поки не дали очікуваного ефекту. Китай продовжує постачати росії важливі ресурси, включно з геопросторовими даними, супутниковими знімками та безпілотниками.

Попри це, більшість країн ЄС не готові до жорсткіших санкцій проти Китаю, побоюючись економічної відповіді з боку Пекіна