Топ-5 кормів для собак великих порід: який варіант найкращий

Правильно підібраний корм для собак великих порід забезпечує потрібний рівень енергії та підтримує імунітет, здоров’я серця та суглобів. Але під час його вибору на увагу заслуговує не лише розмір і вага, а й активність тварини, стан організму й індивідуальні потреби. Щоб знайти найбільш вдалий варіант, не зайвим буде ознайомитися з популярними раціонами та врахувати кілька практичних моментів.

Головні критерії вибору

Великі породи собак мають особливі потреби в харчуванні через характерні розміри та досить повільний метаболізм. Під час вибору раціону для них потрібно врахувати такі нюанси:

Вік. Для цуценят вкрай важливий контрольований вміст фосфору та кальцію. Дорослі тварини водночас потребують високого вмісту білка в раціоні для підтримки м’язів. Харчування собак похилого віку передбачає зниження калорійності, проте в раціоні все одно мають бути поживні речовини для здоров’я серця та суглобів.

Рівень активності. Якщо тварина багато рухається, для неї вкрай важливий захист суглобів і відновлення втраченої енергії, тому рекомендовані формули з високим вмістом жирів і білків. Водночас раціон собаки з низьким фізичним навантаженням має бути менш калорійним.

Склад. Першим інгредієнтом у списку має бути джерело тваринного білка (риба чи м’ясо).

Небажано також, аби корм містив підсилювачі смаку, штучні барвники та цукор.

Який корм вибрати?

З-поміж популярних кормів варто виділити:

Purina ONE Medium/Maxi Active. Підійде активним собакам середніх і великих порід. Цей раціон відрізняється високим вмістом жирів і білків, тому допомагає підтримувати енергію навіть під час великих фізичних навантажень.

Dog Chow Adult Large Breed. Збалансований повнораціонний корм для собак з відібраними натуральними інгредієнтами. До його складу входять Омега-3 жирні кислоти, потрібні для підтримки суглобів. Формула збагачена цинком і вітамінами, що позитивно впливають на стан шерсті.

Pro Plan Adult Large Robust. Сухий корм створений для великих собак масивної статури. Формула повністю забезпечує потреби тварини та відрізняється високим рівнем засвоєння поживних речовин.

Pro Plan Adult Large Athletic Sensitive Digestion. Підійде собакам атлетичної статури. До складу входять пребіотики, які допомагають покращити баланс мікрофлори кишківника. Корм легко засвоюється та допомагає підтримувати енергійність, здоров’я суглобів.

Pro Plan Adult Medium/Large Sensitive. Беззерновий раціон, що набагато легше сприймається травною системою та підходить для тварин із чутливим травленням.

Це лише кілька популярних варіантів. Остаточний вибір зазвичай залежить від індивідуальних потреб собаки та її реакції на корм. Якщо виникають сумніви, краще порадитися з ветеринаром, перш ніж купити харчування.

Змінювати раціон потрібно поступово, щоб уникнути небажаної реакції організму. Зазвичай перехід на новий корм здійснюється протягом 7–10 днів. Спочатку він становить лише 25% від добової порції, та з кожним днем його частка збільшується.