Трамп відкинув пропозицію Ірану щодо Ормузької протоки

29 квітня 2026, 19:57
Президент США Дональд Трамп заявив, що морська блокада Ірану триватиме доти, доки режим у Тегерані не погодиться на угоду, яка врахує занепокоєння США щодо ядерної програми.

В інтервʼю Axios він наголосив, що вважає блокаду "дещо ефективнішою, ніж бомбардування".

Джерела видання розповіли, що Центральне командування США підготувало план "короткої та потужної" хвилі ударів по Ірану у надії вийти з глухого кута в перемовинах. Після ударів, цілі яких, ймовірно, включатимуть інфраструктуру, США тиснутимуть на режим, щоб той повернувся за стіл переговорів та проявив більше гнучкості.

Американський президент відкидає пропозицію Ірану щодо Ормузької протоки. Як розповідають співрозмовники журналістів, поки Трамп не ухвалив рішення щодо поновлення бойових дій. Проте він розгляне можливість військових дій, якщо Іран все ще не поступиться.

"Вони хочуть врегулювати ситуацію. Вони не хочуть, щоб я продовжував блокаду. Я не хочу [знімати блокаду], бо не хочу, щоб вони мали ядерну зброю", –  заявив Трамп.

