Трамп розкритикував Мерца і закликав його зайнятися війною в Україні

Президент США назвав мирні зусилля Мерца "неефективними".

Президент США Дональд Трамп відреагував на слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що "Іран принижує всю американську націю".

Про це він написав у Truth Social.

27 квітня в інтерв'ю n-tv глава німецького уряду розкритикував війну США на Близькому Сході, заявивши, що у Вашингтона немає стратегії в діях проти Ірану. Наступного дня Трамп заявив, що Мерц "не знає, про що говорить", а пізніше пригрозив скороченням американського військового контингенту у ФРН.