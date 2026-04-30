Трамп розкритикував Мерца і закликав його зайнятися війною в Україні
30 квітня 2026, 19:51
Президент США назвав мирні зусилля Мерца "неефективними".
Президент США Дональд Трамп відреагував на слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що "Іран принижує всю американську націю".
Про це він написав у Truth Social.
27 квітня в інтерв'ю n-tv глава німецького уряду розкритикував війну США на Близькому Сході, заявивши, що у Вашингтона немає стратегії в діях проти Ірану. Наступного дня Трамп заявив, що Мерц "не знає, про що говорить", а пізніше пригрозив скороченням американського військового контингенту у ФРН.
Сьогодні глава Білого дому запропонував Мерцу займатися своєю країною, а також мирним процесом в Україні.
"Канцлер Німеччини має приділяти більше часу припиненню війни між рф й Україною (де він виявив повну неефективність!) і наведенню порядку у своїй країні, яку роздирають проблемами, особливо у сфері імміграції й енергетики, а менше часу – втручанню у справи тих, хто позбавляє світ ядерної загрози з боку Ірану", – написав президент США.