Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Трамп розкритикував Мерца і закликав його зайнятися війною в Україні

30 квітня 2026, 19:51
Трамп розкритикував Мерца і закликав його зайнятися війною в Україні
Президент США назвав мирні зусилля Мерца "неефективними".
Президент США Дональд Трамп відреагував на слова канцлера Німеччини Фрідріха Мерца про те, що "Іран принижує всю американську націю".
 
Про це він написав у Truth Social.
 
27 квітня в інтерв'ю n-tv глава німецького уряду розкритикував війну США на Близькому Сході, заявивши, що у Вашингтона немає стратегії в діях проти Ірану. Наступного дня Трамп заявив, що Мерц "не знає, про що говорить", а пізніше пригрозив скороченням американського військового контингенту у ФРН.
 
Сьогодні глава Білого дому запропонував Мерцу займатися своєю країною, а також мирним процесом в Україні.
 
"Канцлер Німеччини має приділяти більше часу припиненню війни між рф й Україною (де він виявив повну неефективність!) і наведенню порядку у своїй країні, яку роздирають проблемами, особливо у сфері імміграції й енергетики, а менше часу – втручанню у справи тих, хто позбавляє світ ядерної загрози з боку Ірану", – написав президент США.

 

Дональд Трампвійна в УкраїніФрідріх Мерц

У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Бізнес & Фінанси
У Європи проблема з пальним. Вона не знає, скільки його має – Politico
Більше публікацій

© 2026 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється