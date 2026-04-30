Дайвери виявили уламки найбільшого корабля США, втраченого у Першій світовій

Катер Tampa був потоплений німецькою субмариною біля британського узбережжя.

Британські дайвери виявили уламки американського військового корабля Tampa, який затонув під час Першої світової війни і вважається найбільшою морською втратою США у цьому конфлікті.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву американської Берегової охорони.

"Тампа" була атакована німецьким підводним човном біля південного узбережжя Англії у вересні 1918 року. Після влучання торпеди корабель затонув усього за три хвилини разом із усіма 131 членом екіпажу. Відтоді його місце перебування залишалося невідомим понад століття.

За інформацією Берегової охорони США, уламки знайшли минулими вихідними на глибині близько 91 метра за 80 кілометрів від узбережжя Корнуоллу. Пошуками займалася британська команда Gasperados Dive Team, яка працювала разом з істориками та дослідниками.