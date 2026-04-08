Стамбул просить Італію продати системи ППО

08 квітня 2026, 19:08
Стамбул просить Італію продати системи ППО
джерело espreso
Через загрозу Ірану Анкара веде переговори про закупівлю систем SAMP/T.

Туреччина веде переговори з Італією щодо закупівлі та спільного виробництва систем SAMP/T для протиракетної оборони через ракетну загрозу з боку Ірану.

Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на поінформовані джерела. 

Туреччина давно прагне придбати системи SAMP/T, які виробляє франко-італійська компанія Eurosam GIE, щоб посилити свою протиповітряну оборону.

Раніше Франція відхиляла подібні запити, однак зараз, за даними джерел, Париж може бути більш прихильним.

Переговори з Італією раніше висвітлювала турецька газета Yeni Safak. Ні турецьке міністерство оборони, ні італійський уряд поки не коментували ситуацію.

За словами джерел, Туреччина планує створити власний протиракетний щит на зразок ізраїльського "Залізного купола", що стало особливо актуально після того, як сили НАТО перехопили чотири ракети, випущені з Ірану з початку війни на Близькому Сході.

Зазначимо, що минулого тижня НАТО перехопило третю іранську ракету, що летіла до Туреччини.

 

