08 квітня 2026, 18:23
Перші судна після блокади пройшли Ормузьку протоку – CNN
Фото: dhnet.be
Стратегічний маршрут для нафти знову відкрито після домовленостей США та Ірану.

Після домовленості про припинення вогню між США та Іраном щонайменше два кораблі успішно пройшли стратегічною Ормузькою протокою.

Про це повідомляє телеканал CNN.

За даними сервісу відстеження суден MarineTraffic, два кораблі безпечно перетнули Ормузьку протоку після початку дії припинення вогню. 

Водночас у регіоні залишаються сотні суден, і експерти попереджають, що повне відновлення нормального трафіку може зайняти час.

У Пентагоні підтвердили відкриття протоки. 

"Я вважаю, що протока відкрита, виходячи з результатів дипломатичних переговорів".

В той же час міністр оборони Піт Гегсет додав:

"Те, про що було досягнуто згоди, – це відкриття протоки. Торгівля проходитиме під контролем військових", - заявив голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Ден Кейн.

Раніше президент США Дональд Трамп зазначав, що США можуть долучитися до охорони протоки спільно з Іраном. Тегеран, у свою чергу, пообіцяв, що іранські військові координуватимуть прохід суден.

Ормузька протока є ключовим маршрутом для транспортування нафти та стала одним із головних питань під час переговорів США та Ірану про припинення вогню.

Зранку 8 квітня Іран погодився відкрити Ормузьку протоку на час перемир'я.

 

