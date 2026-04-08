Іран погодився відкрити Ормузьку протоку на час перемир'я

08 квітня 2026, 08:22
Іран погодився відкрити Ормузьку протоку на час перемир'я
Фото: DW
Відкриття протоки є взаємопов'язаною умовою.

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі оголосив, що Тегеран готовий зупинити "оборонні операції" та відкрити Ормузьку протоку для судноплавства — за умови, що США та Ізраїль припинять атаки проти країни.

"Якщо напади на Іран будуть припинені, наші потужні збройні сили припинять свої оборонні операції. Протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за умови координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень", — написав Аракчі на платформі X.

Таким чином, відкриття протоки є взаємопов'язаною умовою: судноплавство відновиться лише разом із припиненням вогню, а прохід відбуватиметься у координації з іранськими військовими.

Президент США Дональд Трамп поширив заяву іранського міністра на своїй платформі Truth Social. Раніше він повідомив, що обидві країни прийняли пакистанську пропозицію щодо двотижнього перемир'я. За словами Трампа, Вашингтон отримав іранський 10-пунктний план завершення війни і вважає його "працездатною основою для переговорів".

СШАІранДональд ТрампОрмузька протока

Останні матеріали

Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Бізнес & Фінанси
Повернення до норми. Корпораціям потрібно знову навчитися бути геополітичними гравцями – RUSI
Переклад iPress – 08 квітня 2026, 08:01
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Технології
російська протиповітряна оборона у 2026 році. Частина 1 – Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 23:51
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Політика
Америка Трампа починає нагадувати Радянський Союз часів Брежнєва. Так само й її союзи – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 14:57
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Cуспільство
Наступна спроба перевороту в США. І як її зупинити – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 11:31
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Cуспільство
Україна нарощує виснаження російської воєнної машини. Дронова війна і удари по тилу змінюють баланс втрат – Том Купер та Дональд Гілл
Переклад iPress – 07 квітня 2026, 08:09
Африканська кампанія
Політика
Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д’Івуарі – France 24
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 15:07
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Політика
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 12:08
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Політика
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 06 квітня 2026, 07:58
Більше публікацій

