Іран погодився відкрити Ормузьку протоку на час перемир'я

Міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі оголосив, що Тегеран готовий зупинити "оборонні операції" та відкрити Ормузьку протоку для судноплавства — за умови, що США та Ізраїль припинять атаки проти країни.

"Якщо напади на Іран будуть припинені, наші потужні збройні сили припинять свої оборонні операції. Протягом двох тижнів безпечний прохід через Ормузьку протоку буде можливий за умови координації зі збройними силами Ірану та з урахуванням технічних обмежень", — написав Аракчі на платформі X.

Таким чином, відкриття протоки є взаємопов'язаною умовою: судноплавство відновиться лише разом із припиненням вогню, а прохід відбуватиметься у координації з іранськими військовими.

Президент США Дональд Трамп поширив заяву іранського міністра на своїй платформі Truth Social. Раніше він повідомив, що обидві країни прийняли пакистанську пропозицію щодо двотижнього перемир'я. За словами Трампа, Вашингтон отримав іранський 10-пунктний план завершення війни і вважає його "працездатною основою для переговорів".