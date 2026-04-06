Судна повертаються в Ормузьку протоку

06 квітня 2026, 18:38
Попри загрозу Ірану, через протоку пройшли 21 корабель, включно з індійськими танкерами зі зрідженим газом.

З початку військової операції США проти Ірану рух через Ормузьку протоку поступово відновлюється. 

Це пов’язано з тим, що дедалі більше країн укладають угоди з Тегераном щодо проходу своїх суден через стратегічний морський маршрут, який Іран час від часу блокує, пише Bloomberg.

За даними агентства, 4 та 5 квітня через протоку пройшли 21 вантажний корабель - найвищий показник за два дні з початку березня, коли судноплавство значно скоротилося. З них 13 суден вирушили в Аравійське море.

Серед країн, чиї судна отримують дозвіл на прохід, – Індія та Ірак. Індія вже отримала вісім танкерів зі зрідженим нафтовим газом. Крім того, Іран стягує оплату за прохід через протоку і планує формалізувати цей збір у нових регуляціях.

Наразі невідомо, за якими критеріями Іран визначає, які судна пропускати. Минулого тижня протоку перетнули кораблі під прапорами Франції та Японії, а два китайські контейнеровози змогли пройти лише з другої спроби. 

Більшість суден йдуть маршрутом, запропонованим іранським урядом, поблизу узбережжя країни, але дедалі більше кораблів обирає протилежне узбережжя. 5 квітня Оман підтвердив переговори з Тегераном щодо безпечного та стабільного руху суден.

Ормузька протока залишається ключовим енергетичним вузлом світу: через неї проходить близько п’ятої частини глобальних поставок нафти та зрідженого газу. Будь-які перебої у її роботі миттєво впливають на світові ринки, що продемонстрували події березня 2026 року.

Лише кілька днів тому перше з початку війни в Ірані західноєвропейське судно пройшло Ормузьку протоку.

 

ІранОрмузька протока

Африканська кампанія "Компанії". Як російська мережа впливу поширює антиукраїнську пропаганду в Кот-д'Івуарі – France 24
Немає значення, скільки США втратили техніки під час рятувальної операції. Головне – повернути пілотів – Том Купер
Рекордні втрати росії у березні. Дрони домінують, удари по нафті тривають – Філліпс О'Брайен
Епштейн і розвідка. Що було відомо ЦРУ, ФБР та АНБ у справі Епштейна – Джон Шиндлер
Китай націлився на Місяць, а NASA озирається через плече. Хто перший? – New York Times
Диявол криється в деталях. США витратили запас високоточних боєприпасів на виробництво яких потрібно 3 роки – Том Купер
Прихована війна росії в Європі загострюється. Наступна катастрофа в Європі не буде випадковістю – CEPA
AWACS-страхіття або "безмозкі дебіли". Чому США втратили літаки раннього попередження на авіабазі в Саудівській Аравії – Том Купер
