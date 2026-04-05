В Азовському морі затонув російський суховантаж із зерном

05 квітня 2026, 18:11
Фото: росЗМІ
Пропаганда скаржиться на дрони.

На окупованому росією узбережжі Азовського моря зазнало аварії річкове судно із зерном.

Про це голова окупаційної адміністрації на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо повідомив у Telegram.

Він стверджує, що судно "Волго-Балт", яке затонуло, прямувало з вантажем пшениці.

Дев'ятеро членів екіпажу нібито дісталися берега, ще двоє членів команди зникли безвісти, ідеться в пості. Сальдо повідомив, що загинув помічник капітана, пізніше пропагандисти із посиланням на оперативні служби повідомили, що кількість загиблих зросла до двох.

Причиною катастрофи, за даними агентства, стала атака безпілотників. У цей момент судно нібито знаходилося за 300 миль (понад 480 км) на північ від Керчі (Крим).
 
За даними Головного управління розвідки Міноборони України, п'ять суден типу "Волго-Балт" окупанти використовують для перевезення викраденого українського зерна.
