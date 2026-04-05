В Азовському морі затонув російський суховантаж із зерном

Пропаганда скаржиться на дрони.

На окупованому росією узбережжі Азовського моря зазнало аварії річкове судно із зерном.

Про це голова окупаційної адміністрації на лівобережжі Херсонської області Володимир Сальдо повідомив у Telegram.

Він стверджує, що судно "Волго-Балт", яке затонуло, прямувало з вантажем пшениці.

Дев'ятеро членів екіпажу нібито дісталися берега, ще двоє членів команди зникли безвісти, ідеться в пості. Сальдо повідомив, що загинув помічник капітана, пізніше пропагандисти із посиланням на оперативні служби повідомили, що кількість загиблих зросла до двох.

Причиною катастрофи, за даними агентства, стала атака безпілотників. У цей момент судно нібито знаходилося за 300 миль (понад 480 км) на північ від Керчі (Крим).