Окупанти масовано обстріляли Одесу: серед загиблих є дитина (оновлено)

06 квітня 2026, 08:18
Окупанти масовано обстріляли Одесу: серед загиблих є дитина (оновлено)
Наразі триває аварійно-рятувальна операція, під завалами будинку продовжують шукати людей.

У результаті нічних масованих російських ударів по Одесі 6 квітня загинули щонайменше три людини, серед яких одна дитина. Наразі відомо про десять поранених.

Удари росіян прийшлися на Київський і Приморський райони міста, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Наразі відомо про десять поранених.

Також вдалося врятувати чотирьох містян, повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

У двох районах міста під ударом опинилися житлові будинки, інфраструктура, адмінбудівлі. Після російських атак на місцях влучань сталися масштабні загоряння. Рятувальники засили пожежі, попри загрозу повторних ударів.

У результаті обстрілів є значні руйнування, пошкоджень зазнали будівлі та автівки.

Наразі триває аварійно-рятувальна операція, під завалами будинку продовжують шукати людей. Рятувальники залучили кінологів, а також розгорнули "Пункт незламності" та оперштаб.

Також місцевим мешканцям допомагають психологи та правоохоронці.

Зазначимо, що росія регулярно атакує Одесу ударними безпілотниками типу "Шахед", які заходять переважно з боку Чорного моря. Під час таких атак у місті лунають вибухи та працює ППО.

Оновлено

Кількість поранених зросла до 15 — 13 з них госпіталізували. Серед них вагітна жінка, 7-місячний хлопчик, дворічна дівчинка і підлітки 17 і 18 років 

