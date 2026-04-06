06 квітня 2026, 13:50
Глави МЗС Латвії та Естонії закликали посилити тиск на рф після удару по Одесі
Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже та глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна відреагували на російський удар по Одесі 6 квітня, внаслідок якого загинули щонайменше три людини, серед них — дворічна дитина.

У ніч проти 6 квітня російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе. За офіційними даними, загинули молода мати з 2-річною донькою та 53-річна жінка. Ще 10 людей отримали поранення: двоє перебувають у важкому стані, вісім — у стані середньої тяжкості, серед них також підлітки.

Байба Браже різко засудила дії росії, заявивши, що "кремлівський м’ясник вбиває дітей, жінок і людей похилого віку щодня". Вона наголосила, що відповіддю міжнародної спільноти має стати посилення підтримки України, а також нові санкції та тиск на росію.

Своєю чергою Маргус Тсахкна заявив, що "слів про глибоке занепокоєння недостатньо". За його словами, поки росія отримує доходи від експорту нафти й газу, атаки триватимуть.

"Без нових пакетів санкцій ми даємо росії можливість і далі вбивати дітей. Мовчання та байдужість коштують людських життів", — наголосив він.

Обидва дипломати закликали міжнародну спільноту до рішучіших дій, зокрема посилення санкційного тиску та збільшення допомоги Україні.

