Глави МЗС Латвії та Естонії закликали посилити тиск на рф після удару по Одесі

У ніч проти 6 квітня російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе.

Міністерка закордонних справ Латвії Байба Браже та глава МЗС Естонії Маргус Тсахкна відреагували на російський удар по Одесі 6 квітня, внаслідок якого загинули щонайменше три людини, серед них — дворічна дитина.

У ніч проти 6 квітня російські війська атакували Одесу дронами-камікадзе. За офіційними даними, загинули молода мати з 2-річною донькою та 53-річна жінка. Ще 10 людей отримали поранення: двоє перебувають у важкому стані, вісім — у стані середньої тяжкості, серед них також підлітки.

Байба Браже різко засудила дії росії, заявивши, що "кремлівський м’ясник вбиває дітей, жінок і людей похилого віку щодня". Вона наголосила, що відповіддю міжнародної спільноти має стати посилення підтримки України, а також нові санкції та тиск на росію.

Своєю чергою Маргус Тсахкна заявив, що "слів про глибоке занепокоєння недостатньо". За його словами, поки росія отримує доходи від експорту нафти й газу, атаки триватимуть.

"Без нових пакетів санкцій ми даємо росії можливість і далі вбивати дітей. Мовчання та байдужість коштують людських життів", — наголосив він.

Обидва дипломати закликали міжнародну спільноту до рішучіших дій, зокрема посилення санкційного тиску та збільшення допомоги Україні.