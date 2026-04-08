Для себе, не для народу: як росія встановлює різні правила для еліти і громадян

Для звичайних росіян влада готує нові обмеження.

В росії дедалі помітнішим стає подвійний стандарт: правила для звичайних громадян значно жорсткіші, ніж для чиновників.

Про це інформує Служба зовнішньої розвідки України.

Урядова комісія з законопроєктів дала негативну оцінку пропозиції заборонити депутатам і держслужбовцям мати нерухомість за кордоном. Хоча автори законопроєкту наголошували на ризиках зовнішнього впливу через іноземні активи, документ визнали таким, що потребує значних доопрацювань. Через це обмеження для чиновників у цій сфері на практиці фактично залишаються відсутніми.

Натомість для звичайних росіян влада готує нові обмеження. Зокрема, розглядається можливість заборонити приймати міжнародні дзвінки з "недружніх країн" без попереднього дозволу користувача, а також позначати такі виклики. Окремі пропозиції передбачають автоматичне блокування подібних дзвінків для літніх людей.

"Роскомнадзор" порадив росіянам за кордоном налаштовувати месенджери через рекомендовані російські проксі-сервери, через що ті фактично самостійно уповільнюють швидкість їхньої роботи.

Окремо варто зазначити, що чинні закони про працю в росії майже не дозволяють офіційно працювати дистанційно з-за кордону. Трудовий кодекс рф вимагає вказувати місце роботи та діє лише всередині країни.

Нагадаємо, уряд рф готує радикальне посилення обмежень сервісів VPN, які дозволяли обходити цензуру.

Відомо, що кремль вже прийняв рішення обмежити доступ до низки іноземних платформ, назви яких поки тримають у секреті. На думку дипломатів, такі кроки є частиною "великого репресивного заходу", що надає владі широкі повноваження для повного відключення засобів комунікації.