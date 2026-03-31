Reuters: росія рухається до повної ізоляції інтернету

31 березня 2026, 15:46
Reuters: росія рухається до повної ізоляції інтернету
За наявними даними, ситуація з вільним інтернетом у рф стрімко погіршується.

Уряд рф готує радикальне посилення обмежень сервісів VPN, які дозволяли обходити цензуру.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на заяву міністра цифрових технологій росії.

За словами очільника відомства Максута Шадаєва, держава має на меті максимально зачистити інформаційний простір.

"Завдання полягає в тому, щоб зменшити використання VPN", – заявив міністр цифрових технологій у месенджері MAX.

Відомо, що кремль вже прийняв рішення обмежити доступ до низки іноземних платформ, назви яких поки тримають у секреті. На думку дипломатів, такі кроки є частиною "великого репресивного заходу", що надає владі широкі повноваження для повного відключення засобів комунікації.

За наявними даними, ситуація з вільним інтернетом у рф стрімко погіршується. Окрім блокування VPN, під удар потрапили популярні месенджери. росія вже заблокувала WhatsApp та суттєво уповільнила роботу Telegram.

Як повідомляє газета "Коммерсант", лише до середини січня в країні було заблоковано понад 400 VPN-сервісів, що на 70% більше, ніж торік.

москва виправдовує такі дії "безпекою". Обмеження мобільного інтернету пояснюють необхідністю "протидії масовим ударам українських дронів".

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється