Венс: війна не варта "кількох кілометрів"

08 квітня 2026, 16:29
Віцепрезидент США закликав Україну й росію до компромісу.

Віцепрезидент США Джей Ді Венс під час візиту до Угорщини заявив, що вважає недоцільними суперечки між Україною та росією за "кілька квадратних кілометрів" території на тлі великих втрат і економічних наслідків війни.

Про це йдеться в матеріалі газети The Guardian.

Коментуючи переговори щодо завершення війни, Венс поставив під сумнів сенс подальшої боротьби за обмежені території, натякаючи на необхідність компромісу.

"Чи варті ці кілька квадратних кілометрів сотень тисяч додаткових жертв і ще років економічного виснаження? Ми вважаємо, що відповідь - ні", - заявив він.

Венс також наголосив, що досягнення миру залежить від обох сторін.

"Для танго потрібні двоє. Ми можемо відкрити двері, але Росія та Україна мають самі через них пройти", - додав віцепрезидент.

За його словами, США разом із союзниками, зокрема прем’єром Угорщини Віктором Орбаном і президентом Дональдом Трампом, продовжать сприяти мирному врегулюванню, однак остаточне рішення мають ухвалити сторони конфлікту.

Нагадаємо, що днями Венс вилетів до Угорщини, щоб передати підтримку Трампа Орбану.

 

