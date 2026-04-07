Венс вилетів до Угорщини, щоб передати підтримку Трампа Орбану

07 квітня 2026, 13:35
Віцепрезидент США планує зустрітися з угорським прем'єром, а також виступити з промовою про "багате партнерство між Сполученими Штатами та Угорщиною".
Віцепрезидент США Джей Ді Венс 7 квітня прибув до Угорщини, щоб передати підтримку адміністрації президента Дональда Трампа прем’єр-міністрові Віктору Орбану напередодні виборів.
 
Про це пише Reuters.
 
Венса та його дружину Ушу зустрів в аеропорту Будапешта міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто.
 
Під час дводенного візиту Венс зустрінеться з Орбаном і, як повідомило джерело Reuters в угорському уряді, відвідає разом із ним мітинг. Очільник угорського МЗС Петер Сіярто зазначив, що візит Венса "чітко показує, що у відносинах між США й Угорщиною настає новий золотий вік".
 
У лютому Будапешт уже відвідував секретар США Марко Рубіо. Тоді він публічно підтримував чинного прем’єра. Водночас сам Орбан висловлював сподівання, що президент США Дональд Трамп особисто приїде до його країни для підтримки напередодні виборів.
 
Нагадаємо, 12 квітня в Угорщині відбудуться парламентські вибори. У них змагатимуться чинний прем’єр-міністр Віктор Орбан з партії "Фідес" проти опозиційної партії "Тиса" на чолі з Петером Мадяром. 

 

