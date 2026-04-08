Парад 9 травня у москві під загрозою

08 квітня 2026, 15:52
У росії бояться атак українських ракет під час заходу.

У росії розглядають можливість скасування або перенесення параду до 9 травня в москві та Санкт-Петербурзі через ризик ударів українськими далекобійними ракетами.

Про це повідомляють росЗМІ, посилаючись на російських воєнних блогерів.

Зокрема, блогер Ілля Туманов заявив, що навіть оголошення ракетної тривоги під час параду може мати серйозні репутаційні наслідки для влади і незалежно від того, чи досягнуть ракети цілі.

За його словами, повітряну частину параду вже могли скасувати. 

Також заплановану на 5 квітня репетицію наземної частини нібито згорнули, а військових відправили до місць постійної дислокації "до особливих вказівок".

Блогери не виключають, що парад можуть перенести на іншу дату, як це вже було у 2020 році через пандемію.

У кремлі прямо не підтверджують можливе скасування, але речник президента рф Дмитро Пєсков заявив лише, що підготовка до святкування триває.

Після початку повномасштабної війни проти України росія суттєво скоротила формат парадів. У 2022 році скасували повітряну частину, а кількість техніки значно зменшили, а в наступні роки скорочення тривало: у 2023-му з параду зникли танки, а авіація не брала участі; у 2024-му літаки повернулися, але в обмеженій кількості. Парад 2025 року був масштабнішим, однак не досяг рівня довоєнного 2021-го.

 
