Попри перемир’я Тегеран атакував Бахрейн дронами

У столиці країни зафіксували вибухи, є поранені.

Попри нещодавно оголошене припинення вогню, Іран у середу здійснив атаку безпілотниками по Бахрейну - вибухи пролунали поблизу столиці країни.

Про це пише телеканал CBC News.

За інформацією джерел, вибухи було чути в Манамі вранці лише за кілька годин після того, як США та Іран оголосили про двотижневе перемир’я.

Міністерство внутрішніх справ Бахрейну заявило, що пожежу на об’єкті, який став ціллю атаки, оперативно ліквідували сили цивільної оборони.

Згодом у відомстві уточнили, що двоє людей дістали легкі поранення. Також пошкоджено кілька будинків у районі Сітра, а внаслідок падіння уламків перехопленого іранського дрона.

За даними іранських державних медіа, верховний лідер Ірану Можтаба Хаменеї наказав військовим негайно припинити вогонь.

Нагадаємо, що в ніч на середу США та Іран домовилися про двотижневе перемир'я.