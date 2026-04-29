Французький актор Жан Рено написав роман про викрадених росією українських дітей

29 квітня 2026, 18:40
Французький актор Жан Рено написав роман про викрадених росією українських дітей
Жан Рено. Фото: з відкритих джерел


Французький актор Жан Рено написав роман про викрадених росією українських дітей. Книга під назвою "Втеча" вийшла на початку квітня у видавництві XO Éditions.

Про це повідомила Віцеспікерка Олена Кондратюк.

За словами актора, ідея твору з’явилася після новин про масове вивезення українських дітей до росії. «Я вважав це божевіллям, що цих дітей забрали, щоб промити їм мізки. Я не займаюся політикою, я хотів зробити з цього роман», –  пояснив Рено.

У центрі сюжету – колишня масажистка Емма, яка працює на французьку зовнішню розвідку DGSE. Під прикриттям вона вирушає до Сибіру, щоб проникнути до центру, де утримують викрадених українських дітей, і задокументувати злочини.

За даними ініціативи Bring Kids Back, з початку повномасштабного вторгнення росія депортувала понад 20 тисяч українських дітей, з яких понад дві тисячі вже вдалося повернути.

У березні 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт владіміра путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за підозрою в незаконній депортації українських дітей. Розслідування цих злочинів триває.

