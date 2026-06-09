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Bloomberg: росія дозволила компаніям самостійно фінансувати захист від українських дронів

09 червня 2026, 15:59
Bloomberg: росія дозволила компаніям самостійно фінансувати захист від українських дронів
Фото: Reuters
Минулого місяця дрони атакували вісім із десяти найбільших НПЗ росії, обсяги переробки впали до мінімуму з 2009 року.

росія дозволила великим компаніям самостійно фінансувати захист своїх об'єктів від атак безпілотників.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними співрозмовників, Міноборони росії дозволить підприємствам закуповувати великокаліберні засоби ППО, включно із зенітними артилерійськими установками, радіолокаційними станціями, засобами радіоелектронної боротьби та спеціальними кріпленнями для озброєння. Контроль над системами залишатиметься за військовими, керуватимуть ними підрозділи резервістів. Деякі великі промислові компанії вже домовилися з Міноборони про розміщення поблизу своїх підприємств зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир".

Раніше протиповітряна оборона в росії повністю забезпечувалася державою. Однак зміна підходу стала відповіддю на посилення ударів українських дронів по промисловій та енергетичній інфраструктурі. Лише минулого місяця безпілотники атакували вісім із десяти найбільших нафтопереробних заводів росії, що призвело до падіння обсягів переробки нафти до найнижчого рівня з жовтня 2009 року та посилило ризики дефіциту пального.

Для порівняння: в Україні до експериментального проєкту Міноборони, який залучає бізнес до системи ППО, станом на 8 червня долучилися вже 30 компаній. Вони збили понад 20 російських безпілотників.

дрониППОросія окупанти

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