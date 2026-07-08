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Румунія попросила Україну запрограмувати морські дрони на самознищення біля своїх берегів

08 липня 2026, 13:19
Румунія попросила Україну запрограмувати морські дрони на самознищення біля своїх берегів
Фото: zn.ua
Бухарест веде переговори з трьома країнами про розміщення додаткових систем ППО.

У Румунії звернулися до України з пропозицією змінити алгоритм роботи морських безпілотників. Бухарест також веде переговори щодо посилення своєї системи ППО після нещодавнього інциденту з дроном.

Про це повідомляє Radio România.

Виконувач обов'язків міністра оборони Румунії Раду Міруце заявив, що направив українській стороні офіційний запит щодо роботи безпілотників над акваторією Чорного моря. "Я офіційно направив міністру оборони України запит, в якому вказав, що для Румунії доцільно оголосити про те, що будь-який безпілотник, запущений у Чорне море і вироблений в Україні, повинен бути запрограмований таким чином, щоб при випадковому потраплянні в територіальні води Румунії він мимоволі вибухнув", – сказав він.

За словами Міруце, цього можна досягти за допомогою попереднього програмування – навіть за втрати зв'язку вбудований мікропроцесор зможе автономно ухвалити рішення про самознищення при попаданні в румунські територіальні води.

Крім того, Бухарест продовжує переговори із союзниками щодо розміщення додаткових засобів ППО на території країни, що стало особливо актуальним після інциденту з дроном у районі Галаца. "Переговори з трьома з цих країн перебувають на просунутій стадії", – заявив Міруце, додавши, що також звернувся до партнерів із проханням надати Румунії засоби виявлення повітряних цілей на малих висотах.

війнаРумуніядрониППО

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